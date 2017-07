CHIODI NELLA SALSICCIA/ Un cane in agonia "ha spilli in tutto lo stomaco, mai vista una cosa così"

Foto Pixabay.com

Il veterinario che lo ha visitato dice di non aver mai visto una cosa del genere: decine di spilli fra lo stomaco e l'intestino di un cane. Un gesto, dice, "di cattiveria inaudita". E' successo a Rapallo, nota località del Golfo del Tigullio in Liguria, dove qualcuno, non si sa per quale particolare motivo, ha lanciato un pacchettino contenente dei würstel nel giardino di una abitazione. La padrona ha sentito dei rumori ma non ha fatto in tempo a fermare il suo cane, Cesare, un meticcio di due anni di età, che ne aveva già divorato uno. Dentro quei würstel c'erano decine di spilli conficcati in modo che chi li avesse mangiati sarebbero finiti nello stomaco. Così è stato per il povero animale. Il veterinario lo ha messo sotto copertura con dei grastroprotettori ma non sapendo come intervenire lo ha fatto portare alla clinica veterinaria della vicina Chiavari.

Anche qui indecisione: per salvarlo, bisognerebbe mettere in atto diverse operazioni chirurgiche molto complesse: "Ha così tanti aghi che anche l’operazione è una strada complessa: andrebbe aperto e richiuso, aperto e richiuso più volte" dicono i medici. Al momento l'animale viene continuamente monitorato per capire se gli aghi si spostano e che tipo di lacerazioni stanno provocando. Forse una vendetta nei confronti dei padroni dell'animale, forse vicini infastiditi dalla sua presenza, o più facilmente il gesto di qualche idiota che pensa che comportarsi così sia un divertimento.

