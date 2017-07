Charlie Gard/ Ultime notizie: il destino e la preghiera del Papa per la famiglia

Charlie Gard e la mamma Connie

Per Charlie Gard “il tempo si è esaurito”: si è chiusa con una mossa a sorpresa la vicenda giuridica del piccolo Charlie Gard. Nel giorno in cui all’Alta Corte di Londra il giudice Francis avrebbe dovuto illustrare i risultati dei esami medici prodotti dagli specialisti arrivati la scorsa settimana, ha preso subito parola l’avvocato della famiglia Gard, Grant Armstrong: «Per Charlie è passato troppo tempo, e il trattamento sperimentale proposto da un team internazionale non può ora offrire possibilità di successo. Per questo i genitori rinunciano alla battaglia legale». Il giudice conferma la decisione già data mesi fa, con l’evoluzione della malattia che resta troppo grave per poter provare anche l’ultimo sforzo con la cura sperimentale. Polemiche di mamma Connie, “si è mossi troppo tardi, Charlie aveva una possibilità concreta di migliorare, ora non sapremo mai che cosa sarebbe accaduto se avesse ricevuto il trattamento”, ma anche la “rivoluzione” lanciata da quel piccolo bimbo, dal Papa fino agli stessi genitori di Charlie, passando per un mondo intero. Tutti rimasti scossi e commossi dalla vicenda umana di questo piccolo grande testimone di vita.

IL DESTINO DEL PICCOLO CHARLIE GARD: LE ULTIME NOTIZIE

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO

Ieri in serata è giunta alla famiglia di Charlie Gard la comunicazione direttamente dal Vaticano, della preghiera speciale che Papa Francesco e l’intera Chiesa Cattolica stanno dedicando alla famiglia inglese stravolta dal triste epilogo della vicenda umana, medica e giuridica. «Papa Francesco sta pregando per Charlie e per i suoi genitori e si sente particolarmente vicino a loro in questo momento di immensa sofferenza», rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke. Nella nota della Chiesa di Roma, si aggiunge che «il Santo Padre chiede di unirci in preghiera perché possano trovare la consolazione e l'amore di Dio». Quell’amore che il mondo intero ha riversato nei confronti del piccolo bimbo inglese, sempre più vicino all’addio a questa Terra, ora il Papa chiede di renderlo ancora più forte per trovare consolazione in un momento in cui tutto sembra buio e senza speranza per Chris Gard e Connie Yates. Proprio la rinnovata lotta lanciata dal Vaticano e dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma (di cui è proprietaria la Santa Sede) avevano riacceso una speranza che sembrava sepolta sotto il peso delle sentenze giuridiche. Gli esami medici però hanno evidenziato un’estesa atrofia muscolare avanzata, un evento irreversibile che neanche il protocollo sperimentale poteva sperare di cambiare. Quello sforzo non è bastato e dunque occorre solo pregare perché “Qualcuno” davvero possa salvare quella piccola vita così debole eppure così straordinariamente comunicativa.

L’ULTIMO MESSAGGIO DEI GENITORI

«I genitori hanno combattuto per preservare la vita di Charlie Gard quando pensavano che fosse nel suo interesse. Una volta stabilito che non c'era alcuna possibilità medica hanno accettato il consiglio legale di ritirare i procedimenti»: con queste parole ieri in aula davanti alla Corte inglese l’avvocato Armstrong ha dato pubblico avviso della scelta dolorosissima di Chris Gard e Connie Yates, i genitori del bimbo divenuto in queste settimane l’argomento più dibattuto e cercato nell’opinione pubblica mondiale. Dopo le varie schermaglie in aula, e dopo il pianto a dirotto dei giovani genitori in fondo all’aula del Tribunale, i Gard hanno deciso di uscire davanti all’Alta Corte con un foglio in mano, un ultimo messaggio da rivolgere direttamente a Charlie, per l’ultima volta a livello pubblico. Papà Chris ha letto tutto, con voce fermata più volte dai singhiozzi ma con ferma convinzione, aiutato e sostenuto dall’inseparabile moglie Connie, sempre al suo fianco. «Tanto tempo è stato sprecato. Il trattamento avrebbe migliorato la sua qualità di vita. Non c’era nessuna prova di danni cerebrali irreversibili. Se avessimo avuto accesso a dati grezzi, siamo convinti che avrebbe avuto accesso al trattamento. Abbiamo sempre ascoltato gli esperti. Sappiamo, nei nostri cuori, che abbiamo fatto del meglio per Charlie. Volevamo per lui solamente una chance di vita. Non lo teniamo vivo solo perché non possiamo sopportare di per perderlo», spiega all’inizio papà Chris, prima di lasciarsi andare a un diretto messaggio al suo bimbo. «Sei un guerriero. Ti amiamo così tanto. Charlie è Charlie e non lo cambieremmo per il mondo. Tutti i nostri sforzi sono stati per lui. Nessuno può negare l'impatto che il nostro meraviglioso figlio ha avuto sul mondo. Il suo spirito vivrà per l'eternità».

