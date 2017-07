FRANCESCO NUTI/ La figlia Ginevra: "Adesso a lui ci penso io: comunichiamo con gli occhi"

Francesco Nuti (foto da Facebook)

Francesco Nuti, l'attore toscano reso non autonomo da un incidente domestico 11 anni fa, può contare su un gioiello di figlia: Ginevra. La ragazza, da poco maggiorenne, in un'intervista rilasciata a "Chi" in edicola domani 26 luglio, ha manifestato l'intenzione di diventare tutrice del padre per occuparsi di lui al meglio. Queste le parole concesse in esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini:"Adesso che sono maggiorenne ho chiesto di essere l'unica tutrice di mio padre perché penso che nessuno meglio di me possa prendersi cura di lui". Ritornare con la mente a quella tragica caduta dalle scale, per Ginevra non è mai bello:"All'epoca io avevo solo 7 anni. Quando avvenne la disgrazia mia madre mi preparò. Mi disse che papà aveva battuto la testa e che era un po' cambiato. Ma quando lo rividi per me era sempre papà. Grazie a mia mamma il nostro rapporto non si è mai interrotto. Sono solo cambiati gli approcci, il modo di comunicare".

INTERVISTA A GINEVRA, FIGLIA DI FRANCESCO NUTI

L'ATTORE STA MIGLIORANDO

Ma chiunque sia legato da affetto o stima nei confronti di Francesco Nuti intende sapere quali sono le sue condizioni di salute attualei. A spiegare come sta il suo papà è stata la stessa Ginevra nel corso dell'intervista rilasciata a "Chi":" Ora papà è stato ricoverato in un centro privato qui a Roma e io posso vederlo di più. Fosse venuto prima, tante cose non sarebbero successe e penso anche alla vicenda dei maltrattamenti da parte del badante. Piano piano sta migliorando, ma chiaramente non sono miglioramenti eclatanti: sono piccole cose che solo una persona dentro questa situazione può capire e apprezzare. Prima papà con la sinistra riusciva a scrivere e a disegnare. Ora non più. Ma ci siamo sempre parlati con gli occhi". La speranza di tutti i fan di Francesco Nuti è che questi miglioramenti si facciano sempre più frequenti e diano sollievo a tutti i suoi cari.

© Riproduzione Riservata.