IL METEO/ Allerta temporali al Nord, caldo record al Sud (previsioni oggi, 27 luglio 2017)

Meteo, arriva la rinfrescata (foto LaPresse)

ALLERTA METEO, TEMPORALI AL NORD

Italia spaccata in due anche nella giornata di martedì 25 luglio 2017. Al Nord si abbatterà l’attesa allerta meteo che dovrebbe portare pesanti rovesci temporaleschi su tutto il versante settentrionale, e sarà soprattutto il NordEst ad essere coinvolto, con precipitazioni intense ed abbondanti che andranno ad investire in particolar modo il Friuli Venezia Giulia. I rovesci temporaleschi si estenderanno in tutto il versante del Nord, dalla Lombardia al Piemonte, dal Veneto fino a toccare le regioni del centronord, in particolare Umbria e Toscana. L’influenza della pioggia dovrebbe però fermarsi su questo confine, coinvolgendo solo in maniera marginale il Lazio. Secondo quanto affermato dai meteorologi, le piogge non influenzeranno però l’emergenza siccità che sta coinvolgendo tutta Italia: le piogge saranno troppo brevi ed estemporanee per incidere sul fenomeno, e dunque bisognerà fare attenzione soltanto ai forti venti e ai possibili danni causati dalle tempeste.

ANCORA CALDO RECORD AL SUD

Siccità che sarà il simbolo del gran caldo che continuerà ad investire il centrosud, e in particolare le regioni meridionali del paese. Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia saranno di nuovo nella morsa del gran caldo, con temperature record e temperature che potranno essere anche superiori ai trentotto gradi. Solo tra mercoledì e giovedì l’influenza dell’anticiclone africano si farà meno soffocante nelle regioni del mezzogiorno. Da segnalare invece un forte vento di burrasca che investirà la costa della Sardegna, con il versante marittimo tirrenico che sarà dunque interessato da uno stato di fortissima agitazione, con mare mosso fino alla costa del Mar Ligure. L’influenza della rinfrescata nelle temperature dovrebbe iniziare invece a farsi sentire anche nel Lazio e in Campania, anche se mancherà la pioggia e le colonnine di mercurio dovrebbero iniziare a scendere in maniera significativa da mercoledì.

