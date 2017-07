INCENDI OGGI/ Milano, Roma Fiumicino e Palermo: mezz’Italia brucia ancora (ultime notizie)

Incendi in Italia (LaPresse)

In questa mattinata sono nuovi e purtroppo importanti incendi che stanno preoccupando e non poco ancora la Regione Sicilia, devastata in questo luglio dai roghi appiccati da piromani nella maggior parte dei casi. Notte di lavoro e mattinata con fiamme ancora più alte, i vigili del fuoco non sono riusciti ancora a spegnere l’ingente incendio avvenuto tra Palermo e Monreale, in due punti distinti che fanno pensare ancora una volta all’origine dolosa. Nel capoluogo siciliano i roghi divampano in via Torre delle Palme, tra tra Boccadifalco e San Martino delle Scale, zona Baida, A Piano Geli, a Monreale, invece la centrale operativa dei Vigili del fuoco, sottolinea come in zona vi siano delle villette a rischio con le fiamme arrivate troppo vicino alla zona abitata. «Il 2017 è l'anno di una tragedia senza precedenti - spiega il presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri - con migliaia di ettari bruciati da criminali senza scrupoli che hanno provocato milioni di euro di danni. La devastazione del patrimonio di biodiversità ha raggiunto cifre inestimabili». Il Centrosud intanto vive ore di ansia anche per la situazione di Termoli in Molise, dove ieri in ben due punti è stato messo a rischio lo Stabilimento Fiat e la vicina autostrada A14 chiusa per ore prima della riduzione delle fiamme che hanno permesso uno pseudo-ritorno alla normalità.

INCENDI IN ITALIA: ROGHI E ULTIME NOTIZIE DI OGGI

MILANO E ROMA, I ROGHI ANCORA ATTIVI

Non solo il Sud però è invaso dagli incendi, anche a Roma in zona Fiumicino e a Milano in area Bruzzano-Cormano (a nord della metropoli) per motivi e cause letteralmente diverse, stanno andando a fuoco da ore delle aree molto vicino ad abitazioni e palazzine. Nella Capitale, brutto rogo divampato nel comune di Fiumicino, all’Isola Sacra: a bruciare questa notte una sterpaglia nell’area verde, con probabile origine dolosa anche in questo caso. Vigili sul posto, acqua impiegata per spegnere le fiamme nel momento di allerta massima per la siccità e per la scarsità della stessa in tutta al zona della Capitale: villini residenziali e palazzine a rischio, non sono state evacuate ma restano in preavverta se l’incendio dovesse peggiorare nelle prossime ore. A Milano invece continua imperterrito a bruciare il grosso impianto rifiuti con nube nera annessa che da ieri pomeriggio ha fatto spaventare la zona Nord di Milano con l’evacuazione del palazzo vicino per i troppi rischi che si sarebbero occorsi. Il deposito di stoccaggio e smaltimenti rifiuti ha preso fuoco all’improvviso per cause ancora tutte da verificare e per tutta la notte ha continuato ad emanare fiamme e nube nera visibile in mezza città.

