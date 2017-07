INCIDENTE STRADALE/ Preseglie, invade l'altra corsia: grave motociclista (oggi, 25 luglio 2017)

Incidente stradale (da Pixabay)

Un grave incidente stradale è andato in scena a Preseglie, in provincia di Brescia, intorno alle ore 16:30 di ieri. Sfortunato protagonista un motociclista 54enne residente a Nave, che in quel momento stava percorrendo la SS237 del Caffaro. Il centauro, secondo la ricostruzione fornita da Brescia Today, forse nel tentativo di prendere una curva troppo larga, ha invaso l'altra corsia andando a scontrarsi con due automobili che viaggiavano in direzione opposta. Queste le prime informazioni filtrate dalla Polizia Stradale e dalla Polizia locale che stanno indagando sul caso e secondo cui le cause dell'incidente sarebbero da rintracciare in un semplice quanto pericoloso errore umano. Il 54enne, subito dopo l'impatto, è stato soccorso sul luogo dell'incidente da ambulanza e automedica, prima di essere trasferito d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Le sue condizioni attualmente sono gravi, ma l'uomo non è in pericolo di vita.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO

LATINA: MORTI PADRE E FIGLIO

Ancora più tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri a Latina, dove padre e figlio di 5 anni sono rimasti uccisi nello schianto tra due auto a Prossedi. Come riportato da L'Unione Sarda, l'auto su cui erano a bordo, per motivi ancora da accertare, si è resa protagonista di un impatto frontale con un altra vettura mentre percorreva la Monte Lepini. Per il momento è stato reso noto soltanto il nome del papà del piccolo, tale Alberto Notarberardino, 52enne originario di Palestrina, in provincia di Roma. I due, immediatamente soccorsi, sono deceduti poco dopo l'intervento dei sanitari sul luogo dell'incidente. Decisamente meglio è andata all'altra figlia di Notarberardino, anche lei a bordo, e al conducente dell'altra automobile: i due sono feriti e ricoverati all'ospedale di Frosinone. Entrambi, però, non sono in pericolo di vita.

