Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 25 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 88/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (web)

Lotto e 10eLotto, le vincite maggiori

Lotto e 10eLotto terranno compagnia agli italiani nella prima serata di oggi, martedì 25 luglio 2017. I due giochi Sisal metteranno in palio dei nuovi premi, che faranno di sicuro felici i più fortunati. Le quote distribuite nell'ultimo appuntamento sono state davvero ricche, soprattutto se consideriamo il 10eLotto. Il gioco ha infatti portato a quota 106 mila euro il premio più alto del precedente concorso, finiti nella Città della Pieve, in provincia di Perugia. Il fortunello in questione ha centrato un 9 fortunato grazie alla modalità frequente, investendo appena 2 euro per la propria giocata. Secondo posto invece per la provincia di Roma: un giocatore di Guidona Monteceli ha indovinato una schedina vincente da 53 mila euro. Infine Reggio Emilia: 85 mila euro in tutto per due vincite gemelle davvero fortunate. Meno generosi invece i premi donati dal Lotto a tutti i giocatori in gara. Al primo posto della classifiche vincite si è piazzato il premio da 22.500 euro registrato in provincia di Modena ed in quella di Caserta. I due vincitori sono infatti di Nonantola e Sparanise ed hanno centrato un terno su Firenze, nel primo caso, ed un terno sulla Nazionale, nel secondo. Tanta fortuna anche a Viterbo, dove un appassionato ha conquistato il premio da 18.500 euro.

La smorfia del Lotto

Numeri e Lotto, un binomio in grado di mettere in crisi anche i giocatori più creativi. Quante volte ci siamo ritrovati confusi di fronte ai numeri da scegliere per la nostra schedina? Alcuni preferiscono puntare tutto sui sogni e la loro interpretazione, mentre altri si affidano ai famosi sistemoni. Nessuno ha la certezza di poter vincere, ma la nostra Rubrica vi offre un punto di vista in più. Grazie all'aiuto della smorfia napoletana, analizzeremo anche oggi una nuova news. Parliamo di cani e delle menzogne: i nostri amici pelosi sono in grado di nasconderci la verità? Secondo uno studio, i cani sono in grado di ingannarci grazie al loro comportamento, usando dei falsi segnali in situazioni particolari. Il meccanismo scatterebbe inoltre quando il cane si ritrova ad assumere in qualche modo il ruolo del padrone verso alcuni "sottoposti". Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cane, 2, il comportamento, 55, la menzogna, 31, la falsità, 78, e la competizione, 21. Come Numero Oro scegliamo invece l'inganno, 44.

Come lo spendo il Jackpot?

Il Superenalotto ed il suo Jackpot continueranno a sfidare i giocatori in gara grazie al concorso di questa sera. Impossibile dire con certezza se ci sarà un vincitore, anche se il montepremi rimetterà sul tavolo verde il suo nuovo bottino. L'unica sicurezza che possiamo avere è che prima o poi verrà centrato da qualcuno e che dobbiamo quindi impegnarci a trovare già un progetto in cui investire. Per fortuna, la nostra Rubrica è sempre aggiornata sulle iniziative più attuali presenti su Kickstarter ed è pronta a parlarvene. Oggi abbiamo scelto per voi BondicEvo, il primo dispositivo al mondo in grado di lavorare la plastica liquida. Le sue misure ridotte lo rendono inoltre facile e maneggevole, oltre che adatto per la maggior parte delle stampanti 3D. Una batteria interna permette infatti a BondicEVO di poter sfruttare al massimo la sua potenza senza bisogno di collegamenti elettrici. Il successo del progetto è dimostrato dal superamento del goal previsto, ma ci sono ancora 26 giorni di tempo per poter aderire. I numeri vincenti? Ancora poco e li scopriremo: rimanete con noi!

Le quote del Superenalotto

Jackpot e SuperEnalotto saranno gli ingredienti vincenti per una serata scoppiettante: i giocatori sono già in attesa del nuovo concorso Sisal. Questa sera scopriremo chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria, mentre una stima dei possibili premi in palio ci viene offerta dall'estrazione precedente. Il montepremi ha registrato una nuova assenza, rilanciando quindi il proprio bottino, pari a 74,7 milioni di euro, in questo nuovo appuntamento. Assenti anche il 5+1 ed il 5+, mentre sono ritornate in gara tutte le altre quote. A partire dal 5, che si aggiudica la vincita più alta grazie al premio da oltre 32 mila euro conquistato da 6 fortunelli. Poco di più rispetto ai quasi 31 mila euro che il 4+ ha donato a 5 appassionati, mentre 107 giocatori hanno realizzato il premio del 3+, pari a 2.334 euro. Rimane alto il premio del 4, con un bottino di 308,37 euro donato a 642 giocatori, mentre il 3 scende di qualche punto e premia 25.677 vincitori con 23,34 euro a testa. 5 euro tondi invece per il 2 ed i suoi 386.237 vincitori. Per le quote standard, il 2+ dona i suoi 100 euro a 1.402 appassionati, mentre 9.382 sono i tagliandi vincenti a realizzare i 10 euro dell'1+. Si chiude come sempre con il premio a cifra tonda dello 0+, del valore di 5 euro, destinato a 19.081 appassionati.

© Riproduzione Riservata.