MAMMA USA BENZINA PER ELIMINARE PIDOCCHI/ Firenze, 12enne in gravi condizioni: ustioni a testa, volto e arti

Mamma usa benzina per eliminare i pidocchi

Sono critiche le condizioni di una bambina di 12 anni, a cui la mamma ha applicato benzina sulla testa per provare ad eliminare i pidocchi. La ragazzina ha riportato ustioni estese di secondo e terzo grado e resta in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli specialisti del Centro Ustioni stanno seguendo la bambina, che è stata già sottoposta ad un intervento per la riduzione delle lesioni da ustioni, presenti sulla testa, sul volto, sulle braccia e sulle gambe. Gli altri interventi saranno invece programmati in base all'evoluzione del suo quadro clinico. La madre, invece, è stata trasferita nel reparto grandi ustionati di Pisa: le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. La vicenda risale ad alcuni giorni fa, più precisamente giovedì sera, ma è stata resa nota solo oggi.

LA DONNA AVREBBE ACCESO UNA SIGARETTA DURANTE L'OPERAZIONE

La donna avrebbe avuto da una conoscente il consiglio di usare della benzina (o trielina) per eliminare i pidocchi dai capelli della figlia, a cui avrebbe praticato quindi un impacco di liquido infiammabile. Non è chiaro al momento se anche la 38enne, separata dal marito, si sia sottoposta allo stesso trattamento. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, riportata dalla Repubblica, la donna avrebbe acceso una sigaretta durante l'operazione, quindi il ritorno di fiamma avrebbe generato il fuoco. Un altro aspetto di questa vicenda non è chiaro: il motivo per il quale dal 20 luglio, giorno del ricovero della bambina al Meyer, il fascicolo è arrivato in Procura solo stamattina. Intanto il pubblico ministero Beatrice Giunti ha disposto i primi accertamenti.

