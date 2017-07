SANT’ANNA E SAN GIOACCHINO/ Santo del giorno, il 26 luglio si celebrano i nonni di Gesù

santo del giorno: san Gioacchino e sant' Anna

LA STORIA DEI SANTI

Nella giornata del 26 luglio la Chiesa Cattolica e i cristiani di tutto il mondo ricordano le importantissime figure di sant'Anna e san Gioacchino, che secondo la tradizione sono stati i genitori della Vergine Maria e quindi nonni di Gesù, il che ne fa comprendere la grandissima importanza da un punto di vista religioso. Per quanto riguarda san Gioacchino sono poche le notizie che si hanno sul suo conto, visto che non è mai stato citato nei testi religiosi di maggiore importanza. Tuttavia le notizie che si hanno sul suo conto sono abbastanza precise: era una persona benestante e questa sua condizione sociale agiata lo portò a unirsi in matrimonio con sant'Anna, nonostante tra i due corresse una grande differenza d'età. Per quanto riguarda le notizie riguardanti sant'Anna, si possono trarre attraverso i vangeli non ufficiali, ovvero quello apocrifi: questo ovviamente comporta che le notizie che vi si trovano non sono ufficialmente riconosciute dalla gerarchia ecclesiastica come veritiere. Di sant'Anna si sa che era di origini umili e che correva una gran differenza di età con quello che sarebbe diventato suo marito. Dopo molti anni di matrimonio i due vivevano a Gerusalemme e entrambi volevano fortemente un figlio. I vangeli non riconosciuti narrano che un giorno san Gioacchino ebbe una visione consistente in un angelo che gli portò la lieta novella della nascita di una bambina. Nello stesso momento anche la moglie ebbe la stessa identica visione. Questa doppia visione sembra porre fine ad un periodo difficilissimo della vita della coppia, che desiderava più di ogni altra cosa un figlio e che doveva fare i conti con l'idea di alcuni uomini di fede di Gerusalemme, i quali vedevano non di buon occhio l'impossibilità di avere figli da parte della coppia, anche se molto dipendeva dalla grande differenza di età tra i due. Quando la bambina venne effettivamente al mondo non vi furono difficoltà per scegliere il nome, visto che entrambi si trovarono d'accordo nel scegliere Maria, che in ebraico sta per Amata dal Signore. San Gioacchino, per ringraziare del miracolo della nascita di una figlia quando ormai tutto sembrava perduto, portò una serie di doni al Tempio di Gerusalemme e questa scena è stata oggetto di varie rappresentazioni nel mono dell'arte. All'età di 3 anni la figlia venne poi portata al Tempio per essere consacrata. Infine, secondo i vangeli non ufficiali, san Gioacchino morì negli anni successivi e sant'Anna si risposò altre due volte, anche se va ribadito che tali versioni dei fatti delle vite dei due santi non sono riconosciute dalla Chiesa Cattolica.

FESTE A LORO DEDICATE

Sant'Anna è tra i santi più amati nel mondo cristiano e sono tante le città che l'hanno eletta a propria patrona. Tra le tante si può ad esempio citare Caserta. La città è nota non soltanto per la presenza della Reggia di Caserta, facente parte del Patrimonio Unesco, ma anche per il fatto di essere un importante centro tessile. Il 26 luglio nella città campana si ricordano sia Sant'Anna che San Gioacchino, il tutto attraverso una processione che attraversa tutto il centro cittadino.

GLI ATRI SANTI DI OGGI

Ovviamente queste due figure sono le più importanti tra quelle che vengono ricordate e venerate nel mondo cristiano nella giornata del 26 luglio, ma sono diversi i santi e i beati celebrati in questa stessa giornata. Trai i tanti santi si possono ad esempio rammentare Sant'Erasto e Santa Bartolomea Capitanio, mentre per quanto riguarda le figure rientranti tra i beati si possono citare senza dubbio quelle di Ugo de Actis e Guglielmo Webster.

