San Giacomo/ Santo del giorno, si celebra il 25 luglio: fu scelto da Gesù come apostolo

Santo del giorno: San Giacomo il maggiore

LE ORIGINI DEL SANTO

San Giacomo nasce a Betsaida nel I secolo dopo Cristo. Proviene da una famiglia di pescatori. Il padre si chiama Zebedeo, mentre la madre è Salome. Il giovane si dedica subito all'attività di famiglia, andando sin da piccolo a pescare. Giacomo ha un fratello, che è appunto Giovanni l'evangelista, e i due vengono scelti presto da Gesù a diventare suoi discepoli. I ragazzi quindi lasciano la loro famiglia e accompagnano il Cristo nelle sue predicazioni. Alcuni documenti ufficiali sostengono che Giacomo abbia assistito a vari fatti miracolosi, come la trasfigurazione del Figlio di Dio e la rinascita della figlia di Giairo. In più, il futuro Santo è stato uno di quelli che ha accompagnato Gesù nel giardino del Getsemani. Dopo la morte del Cristo, Giacomo va a diffondere il Cristianesimo in Spagna. In questo paese, riesce ad avere molti seguaci. Successivamente, il futuro Santo ritorna in Giudea. In questo posto, ci sono le persecuzioni nei confronti dei cristiani. Giacomo tenta di nascondersi per salvarsi. Ad un certo punto però viene imprigionato. Nel corso della sua incarcerazione, viene chiesto a costui di rifiutare il suo credo, ma lui rimane fedele alla religione di Gesù. Il re Erode Agrippa I quindi decide di far uccidere Giacomo. Quest'ultimo allora perde la vita a causa di un terribile colpo di spada. Giacomo dunque muore a Gerusalemme nel 44 dopo Cristo e la sua festa si celebra annualmente il 25 luglio.

LE FESTE DEDICATE A SAN GIACOMO

San Giacomo il maggiore è il Patrono di Santiago di Compostela. In questa città spagnola, il 25 Luglio di ogni anno, in occasione della festa patronale, si celebra una messa nel Santuario di Santiago di Compostela, nel corso della quale viene ricordata l'audacia di San Giacomo, che fu il primo apostolo ad essere martirizzato e che affrontò la morte pur di non rigettare la sua fede cristiana. Durante questa celebrazione, si può assistere all'oscillazione del Butafumeiro. Si tratta di un grande incensiere, che viene lanciato da una parte all'altra del Santuario, diffondendo dappertutto un grande odore di incenso. A Santiago, il 25 Luglio, la piazza dell'Obradoiro si riempie di luci e accoglie numerosi spettacoli di danza popolare, con la musica suonata dalle gaitas, che sono le famose cornamuse. In questa città spagnola, per la festa patronale, si organizzano delle sagre, in cui si possono assaggiare la Torta di Santiago con le mandorle e la Paella. I festeggiamenti infine si chiudono con un magico spettacolo pirotecnico.

GLI ALTRI SANTI DI OGGI

Oltre a San Giacomo il maggiore, il 25 Luglio si festeggiano: San Cristoforo, Santa Eugenia e San Cucufate. I Beati del giorno 25 Luglio sono: Pietro da Mogliano, Rodolfo Acquaviva e Giovanni Soreth.

