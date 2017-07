Tempesta di Grandine/ Video Grottammare e San Benedetto del Tronto: nessun danno al porto di San Benedetto

Spiagge imbiancate dalla grandine (Foto: da Twitter)

Ha fatto sicuramente scalpore l’incredibile grandinata che ha colpito San Benedetto del Tronto e la costa marchigiana nella giornata di martedì 25 luglio 2017. Una vera e propria bomba di ghiaccio che ha lasciato a bocca aperta avendo completamente imbiancato la spiaggia della Riviera delle Palme, peraltro molto frequentata a livello turistico alla fine del mese di luglio. Passata la bufera, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ha provato a fare la conta dei danni e, fortunatamente, la zona del porto della cittadina marchigiana non ha fatto registrare danni significativi, essendo state danneggiate solamente alcune tettoie dei cantieri navali, peraltro in maniera riparabile. Anche le imbarcazioni che erano ferme, attraccate nel porto, non hanno fatto registrare danni importanti, ma comunque in tutte le zone colpite dalla grandinata sono stati attivati i lavori per la totale messa in sicurezza della zona. (agg. di Fabio Belli)

SPIAGGE IMBIANCATE DALLA GRANDINE: IL VIDEO

Un tifone si è abbattuto sulla riviera marchigiana all'ora di pranzo. Pioggia, vento e grandine hanno regalato a Grottammare e San Benedetto del Tronto un aspetto invernale: lo dimostrano foto e video, subito virali, delle spiagge completamente imbiancate, coperte dai chicchi di ghiaccio. La situazione dal punto di vista metereologico sta migliorando gradualmente, ma si continua a fare i conti con i disagi causati dal maltempo. Un'arena allestita all'aperto nel giardino comunale di Grottammare, ad esempio, è stata quasi distrutta. Problemi di viabilità invece a San Benedetto del Tronto, dove sono stati registrati allagamenti. Sulla costa sambenedettese una bomba d'acqua ha provocato diversi danni: sono dovuti intervenire d'urgenza, ad esempio, i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo un automobilista che era rimasto incastrato in uno dei tanti sottopassi bloccati della città.



BUFERA A GROTTAMMARE E SAN BENEDETTO DEL TRONTO



Il cielo già scuro si è scatenato in pochi istanti: numerosi pezzi di ghiaccio, alcuni di un paio di centimetri di grandezza, sono caduti con una forza tale da lasciare segni sulle automobili e le strutture leggere. Le raffiche di vento hanno contribuito sollevando e portando via oggetti da balconi e scaraventandoli per strada. La violenta grandinata si è spenta nel giro di un'ora, ma ha lasciato chiaramente il segno del suo passaggio.

GROTTAMMARE (Ascoli Piceno) Non vi lamentate poi della siccità! pic.twitter.com/FKLN6aUjbU — Giammarco Desideri (@Gigadesires) 25 luglio 2017

