TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Umbria, sisma M 1.2 a Perugia (ore 01:00, 25 luglio 2017)

ABRUZZO, SCOSSA DI 1.2 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

A 6 chilometri a Sud di Preci in provincia di Perugia, subito dopo la mezzanotte di martedì 25 luglio 2017, si è fatta registrare la prima scossa di terremoto della giornata, fortunatamente di magnitudo abbastanza contenuta, stimata a 1.2. L’ipocentro del sisma è stato individuato a 11 chilometri di profondità, oltre a Preci si trovano altri due chilometri in provincia di Perugia nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del terremoto, ovvero Norcia (6 km) e Cerreto di Spoleto (9 km). I Comuni che si trovano invece entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono Sellano (11 km), Cascia (12 km), Castelsantangelo sul Nera e Visso (13 km), Poggiodomo (14 km), Vallo di Nera (15 km), Ussita (16 km), Sant’Anatolia di Narco (18 km), Monte Cavallo (19 km) e Monteleone di Spoleto (20 km), tutti Comuni facenti parte delle province di Macerata e Perugia.

MARCHE, SCOSSA DI 2.0 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

Alle ore 23:42, in chiusura della giornata di lunedì 24 luglio 2017, scossa di terremoto di discreta intensità, con magnitudo 2.0, fattasi registrare a 5 chilometri a NordEst di Norcia, con un ipocentro con profondità localizzata a 10 chilometri. Il Comune perugino, già duramente colpito dai vari terremoti che da un anno stanno devastando il Centro Italia, è risultato essere il più vicino all’epicentro, ma nel raggio di 10 chilometri si trovano anche i Comuni di Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata (7 km) e di Preci in provincia di Perugia (8 km). I Comuni che si trovano invece entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono Visso (11 km), Ussita (12 km), Cascia (15 km), Arquata del Tronto (16 km), Cerreto di Spoleto e Sellano (17 km), Montegallo (18 km), Montemonaco e Accumoli (19 km) e Bolognola (20 km), sparsi tra le province di Macertata, Perugia, Ascoli Piceno e Rieti.

