ABOLIZIONE VITALIZI/ Voto oggi in diretta streaming video, Legge Richetti: addio alle pensioni d’oro?

Oggi alla Camera la pdl Richetti

La proposta di legge Richetti arriva in parlamento e si prospetta una giornata infuocata alla Camera. Il deputato del Partito Democratico infatti ha messo la firma su una proposta di legge che potrebbe portare i Democratici a sfidare il Movimento 5 Stelle sul suo stesso terreno di gioco, ovvero quello relativo all’abolizione dei vitalizi per i parlamentari. La Legge Richetti cambierà le regole della previdenza dei parlamentari, con i vitalizi che spariranno non solo per i parlamentari in carica, che già avevano perso l’assegno vitalizio con la riforma dei regolamenti interni delle Camere del 2012, ma anche per chi ha ricoperto la carica di parlamentare prima della riforma. Ci sarà dunque il riconoscimento di una pensione secondo lo schema previdenziale identico a quello di tutti i lavoratori dipendenti in Italia, una scelta che sicuramente smorzerà almeno in parte le polemiche sui privilegi di deputati e senatori, spesso dopo appena un mandato aventi diritto a un ricco vitalizio.

ABOLIZIONE VITALIZI DEI PARLAMENTARI

OGGI LA PROPOSTA DI LEGGE RICHETTI DISCUSSA ALLA CAMERA

C’è però una strisciante polemica tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle riguardo la paternità della legge Richetti, che pure porta il nome di un parlamentare del PD. Legge che il Movimento 5 Stelle ha perorato sin dal suo primo momento all’interno delle istituzioni, tanto che durante il dibattito parlamentare di oggi, Davide Casaleggio e Beppe Grillo dovrebbero essere presenti nel transatlantico per osservare le operazioni di voto che potrebbero segnare una svolta attesa da tempo. Ed i deputati grillini stanno rivendicando con forza la paternità dell’iniziativa, ricevendo però l’energica risposta da parte Democratica, che ricorda come ci sia la firma di 80 deputati PD sulla legge. D’importante ci sarà il fatto che l’impatto della legge, che sarà valida anche per i vitalizi dei consiglieri regionali, compresi quelli delle regioni a statuto speciale, potrebbe portare per lo Stato un risparmio complessivo di circa 215 milioni di euro l’anno, il che rende bene l’idea della dimensione del problema.

IL RISCHIO INCOSTITUZIONALITA'

Apparentemente, la giornata di mercoledì 26 luglio dovrebbe procedere senza intoppi verso l’approvazione della proposta di legge Richetti. In parlamento le remore più significative sono state sollevate riguardo la presunta incostituzionalità della legge, eccezioni che sono state però respinte. Si parla di voto favorevole per l’incostituzionalità arrivato solo da parte di Forza Italia e di alcuni centristi, con l’astensione di Sinistra Italiana. Troppo pochi per pensare di affossare la legge in parlamento, anche se successivamente potrebbero arrivare in merito dei ricorsi alla consulta. A sciogliere i dubbi è stato lo stesso Richetti interpellato dal GR1 della Rai, che ha spiegato: “"il rischio di incostituzionalità c'è, ma io sulla Costituzione leggo che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. E dunque tutti devono avere lo stesso trattamento, compresi i parlamentari. Se la corte dirà che questa legge è incostituzionale se ne prenderà al responsabilità. Una resa preventiva, però, non è possibile, altrimenti l’Italia non cambia mai”.

LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL VOTO ALLA CAMERA

© Riproduzione Riservata.