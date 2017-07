ATTACCO HACKER UNICREDIT/ Accesso ai dati di 400mila clienti: la Banca, “conti al sicuro”

Attacco hacker a Unicredit (LaPresse)

È avvenuto un nuovo forte attacco hacker in Italia, e questa volta ad essere coinvolta è stata Unicredit, la banca con il maggior numero di correntisti nel nostro Paese. I vertici di Unicredit in mattinata hanno fatto sapere di essere stati bersaglio di un violento attacco informatico dove sarebbe stati de-criptati dati per circa 400mila clienti italiani. Secondo quanto riportato dalla stessa banca italiana, i dati “spiati” sarebbe relativi solo ai prestiti personali, ma resta l’ovvia e grave violazione della privacy per uno degli Istituto di Credito più importanti e potenti d’Europa. Il sistema di sicurezza di Unicredit è stato perforato, come del resto moltissimi altri gruppi e aziende importanti negli ultimi mesi con l’emergenza cyber-crime che cresce sempre di più. La buona notizia è che non sarebbero stati acquisiti dati per l'accesso ai conti o che permettano transazioni non autorizzate, mentre la pessima “novella” è che gli hacker potrebbero aver sottratto alcuni dati anagrafici e i codici Iban, soprattutto.

UNICREDIT, ATTACCO HACKER A 400MILA CLIENTI

LA REAZIONE DELLA BANCA

«I conti sono a posto e non sono in pericolo», ha assicurato pubblicamente la Banca Unicredit dopo l’attacco hacker di questa notte, anche se pare che il pericolo sia arrivato da lontano. Secondo i primi test infatti una prima violazione sarebbe avvenuta addirittura in autunno 2016, una seconda invece tra giugno e luglio di quest’anno: « non sarebbe stato acquisito nessun dato che possa consentire l'accesso ai conti dei clienti o che permetta transazioni non autorizzate», garantisce la banca che però ammette come possano essere stati spiati e rubati diversi codici iban e dati personali. Unicredit ha fatto sapere inoltre di aver «adottato tutte le azioni necessarie volte ad impedire il ripetersi di tale intrusione, avvenuta attraverso un partner commerciale esterno». Scattate le prime indagini presso la Procura di Milano per provare a verificare se effettivamente tutti i dati ora possono essere al sicuro, specie per quanto riguarda password e movimenti correntizi. Per chiunque volesse sapere info maggiori o avere rassicurazioni sul proprio conto diretto, Unicredit ha messo a disposizione un numero verde specifico 800 323285, oltre al personale della propria filiale di riferimento a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. «La banca contatterà i clienti interessati mediante canali di comunicazione specifici. Per ragioni di sicurezza non verranno utilizzate la posta elettronica o le telefonate dirette», garantisce Unicredit.

© Riproduzione Riservata.