CHARLIE GARD/ Ultime notizie: il bimbo oggi a casa? Decide (ancora) l’Alta Corte

Charlie Gard oggi arriverà per la prima (e ultima) volta a casa nella sua culla da tempo preparata da papà Chris e mamma Connie? La decisione, una volta di più, spetta ancora all’Alta Corte di Londra, con il giudice Nicholas Francis chiamato a sentenziare non più sulla possibilità reale o meno di trasferire il piccolo bimbo malato di deplezione mitocondriale - quella richiesta l’hanno ritirata gli stessi genitori dopo gli esiti medici del dottor Hirano e dell’ospedale Bambino Gesù che hanno rilevato condizioni ormai insufficienti per il piccolo bimbo inglese - ma sulla semplice concessione di un desiderio dei genitori. Ieri mattina i legali dei Gard hanno chiesto all’ospedale GOSH di poter portare a casa Charlie in modo da concedere l’ultimo addio doloroso ma intimo alla sua famiglia; l’ospedale invece alza ancora una volta il muro e per questo motivo oggi, 26 luglio, il giudice Francis dovrà decidere in via definitiva, con la speranza che l’ultimo vagito di umanità possa essere concesso in questa incredibile e triste vicenda divenuta di dominio pubblico e mondiale.

L’EREDITÀ DI CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE DI OGGI

IL DOCUMENTO DELL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ

Con una conferenza stampa lanciata ieri pomeriggio, la presidente Mariella Enoc e il medico che ha seguito da vicino l’intero protocollo del caso Charlie Gard, è stato diffuso un documento ufficiale dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Un commento, un monito e un’occasione per conoscere effettivamente cosa è successo in questi ultimi mesi convulsi dietro all’evoluzione del piccolo Charlie Gard con la sua complicata vicenda giuridica. «Confermiamo, alla luce delle evidenze scientifiche richiamate nel documento firmato dai ricercatori internazionali, che la terapia sperimentale con deossinucleotidi poteva essere un’opportunità per Charlie e potrà esserlo in futuro per tutti i malati rari con la stessa patologia o patologie simili». Il piano terapeutico sperimentale non è stato possibile applicarlo visto che le tempistiche erano troppo tardive, come ammesso dagli stessi genitori di Charlie: questo non toglie che l’ospedale di proprietà del Vaticano ha tentato fino all’ultimo di non permettere che passasse la linea della “cultura dello scarto”, come denunciato più volte da Papa Francesco. «Il gravissimo contesto clinico che abbiamo trovato avrebbe configurato il tentativo di terapia sperimentale come un accanimento terapeutico. In questo caso, abbiamo purtroppo constatato di essere arrivati forse tardi. Ma questo succede spesso quando si valutano trattamenti innovativi non previsti dai protocolli terapeutici in costante evoluzione su pazienti affetti da malattie ultra rare, per le quali non esistono punti di riferimento certi», spiega il documento dell’ospedale romano.

Questa storia però lega una importante “eredità” che la struttura vaticana spiega nel dettaglio e con una luce di speranza: «Per la prima volta su un singolo paziente si è mossa la comunità scientifica internazionale, per valutare concretamente e fino in fondo le possibilità di cura. La comunità clinica e scientifica internazionale, che si mette in rete e fa sinergia per un malato e si mobilita per una vita, lavorando a stretto contatto, rappresenta un precedente che darà più forza a tutti i Charlie che verranno. Questa è la vera eredità del caso Charlie: l’impegno a sviluppare concretamente un modello di medicina personalizzata». Una forza “trainante” che il piccolo Charlie ha saputo miracolosamente attrarre in medici, giuristi, esperti e perché noi anche semplici osservatori.

PARLA IL CARDINAL BASSETTI

È intervenuto molte volte in questi mesi per ribadire nel caso di Charlie Gard la difesa della vita e l’accompagnamento decisivo alla miglior scelta dei genitori, e ovviamente non poteva mancare il suo giudizio dopo la triste conclusione della vicenda su Charlie. Stiamo parlando del cardinal Gualtiero Bassetti, neo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervistato questa mattina da Radio Uno proprio per commentare quanto avvenuto ieri all’Alta Corte di Londra. «Troppo si è voluto discutere in senso giuridico quando veramente il fatto era umano. Ed era un diritto dei genitori fare di tutto per salvare la vita del loro piccolo», afferma con amarezza il cardinale arcivescovo di Perugia. La sottolineatura sulla perdita di tempo decisivo ed esiziale non è da poco, con Bassetti che non si spiega tutto quel «traccheggiare, tutto questo tardare, è come se avesse portato i genitori a una resa. Si sono create delle condizioni talmente difficili della malattia del bambino che, a questo punto, cosa si deve fare?», si chiede il presidente della Cei. Preghiera e vicinanza, esattamente come ha fatto Papa Francesco ieri sera, espressa alla famiglia del piccolo bimbo inglese, in questo momento l’unica cosa che davvero possa contare.

