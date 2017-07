Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 229/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Si avvicina l'estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto che ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Le possibilità di vincita sono aumentate da quando i numeri giocabili sono stati raddoppiati: bisogna sceglierne 12, ma sperare di indovinarne solo la metà. Azzeccare la combinazione fortunata è fondamentale per incassare una ricchissima vincita, ma questo gioco garantisce premi anche se si indovinano 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, quindi le occasioni per attirare la dea bendata dalle proprie parti non sono affatto poche. Lo dimostrano gli ultimi risultati: la scorsa settimana, infatti, in nove hanno sfiorato il "6", ma si sono consolati con 1.680,94 euro. Il contatore delle vincite, dunque, è pronto per essere aggiornato stasera, ma l'auspicio è che tra di voi ci sia qualcuno in grado di dargli una gran bella scossa, perché il "6" manca all'appello da diverso tempo, quindi l'astinenza va conclusa. Siete pronti a rendere davvero infuocata la vostra estate? Avete già pensato ai progetti da realizzare in caso di vincita a SiVinceTutto? Non trattenetevi, anzi pensate a più di un modo per spendere l'eventuale vincita, visto che l'importo varia a seconda della categoria in cui si riesce ad entrare. L'importo della vincita peraltro varia a seconda che venga realizzato o meno il "6". E ora vi spieghiamo in che modo: se viene fatto il colpaccio a SiVinceTutto, al premio di prima categoria viene riservato il 40,27% del montepremi, quindi viene lasciato al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece il "6" continua a latitare, se cioè nessuno riesce a indovinare tutti i numeri vincenti, allora le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Non sono i numeri delle percentuali però quelli su cui dobbiamo concentrarci: l'attenzione va rivolta sui numeri vincenti, le quote saranno il pensiero successivo all'eventuale vincita. Prima di focalizzarci sull'estrazione di oggi di SiVinceTutto, vediamo cosa è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 228 sono stati 16-30-36-47-63-85. Tra non molto vi riporteremo la nuova combinazione fortunata. Buona estrazione!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

