INCENDI OGGI/ Roma, allarme nube tossica, in Sardegna sgomberati i villaggi (ultime notizie)

INCENDI, ALLARME NUBE TOSSICA A ROMA

La giornata di martedì 25 luglio 2017 è stata contraddistinta in Italia dallo scoppio di alcuni incendi particolarmente violenti. A Roma il peggiore è stato sicuramente quello che ha coinvolto il quartiere dell’Eur: fiamme alte e traffico paralizzato, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per bloccare la zona ed evitare che le fiamme si propagassero anche dove stavano transitando i veicoli. Il pericolo maggiore però potrebbe ancora arrivare e sarebbe rappresentato da una nube tossica che starebbe attraversando la zona, sospinta anche dal forte vento arrivato nel tardo pomeriggio portando nella Capitale una temperatura più mite, ma contribuendo anche a propagare fumo e fiamme. Durante il rogo sono andati a fuoco infatti diversi materiali di risulta abbandonati come pneumatici e frigoriferi, che hanno reso assolutamente malsana la nube nera alzatasi. Sul posto stanno lavorando le squadre dei pompieri ma la nube è stata considerata inquinante e la cautela è quindi massima.

SARDEGNA, SGOMBERATI VILLAGGI TURISTICI

Scene di panico anche in Sardegna ed un particolare a Porto Pozzo, una zona turistica della Gallura colpita da una serie di incendi devastanti che hanno costretto le autorità a far sgomberare molti villaggi turistici, col rischio che le fiamme possano avvolgere anche le residenze dei turisti. L’incendio ha attaccato diversi residence e molti turisti hanno trovato rifugio via mare, dove sono stati indirizzati per rendere maggiormente veloci le procedure di evacuazione. Ci sono volute quasi quattro ore per domare l’incendio nella zona turistica della Gallura, dove fortunatamente però, anche grazie alla tempestività degli sgomberi, non si è fatto registrare alcun ferito. La situazione dei danni alle strutture appare però pesante e si aggiunge a quella degli incendi che stanno devastando altre zone della Sardegna, come quella di Castiadas e di tutta la zona orientale dalle parti di Villasimius, anch’essa molto frequentata dai turisti in questo periodo estivo.

