Sciopero aerei oggi/ 26 luglio 2017, Alitalia e Easyjet: protesta personale, info e orari (ultime notizie)

Sciopero aerei oggi (LaPresse)

Giornata di sciopero oggi per il trasporto aereo in Italia, con la protesta che coinvolge il personale iscritto alla confederazione CUB: tra i gruppi naviganti coinvolti ci sono Alitalia e Easyjet, ma anche i lavoratori degli scali di Milano (Linate e Malpensa) e Verona. In particolare, per quanto riguarda lo sciopero del personale navigante (piloti e assistenti di volo) del Gruppo Alitalia, sono i sindacati Confael Assovolo Trasporto Aereo a sciopero dalle 13 fino alle 17 di questo pomeriggio, creando qualche difficoltà per alcuni voli cancellati; la società ha comunque provveduto ad avvisare per tempo i passeggeri riproteggendo praticamente tutti i biglietti per la giornata del 26 luglio. Stesso discorso sul fronte Easyjet, con lo sciopero che avverrà tra le 13 e le 17: la CUB ha indetto la protesta per tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli aeroporti, con disagi che saranno più evidenti nelle prossime ore, anche in base all’effettiva adesione alla protesta generale indetta per oggi.

SCIOPERO OGGI 26 LUGLIO: AEREI, INFO E ORARI

MILANO, DISAGI A MALPENSA E LINATE

Disagi non solo per il trasporto aereo ma anche per la gestione di alcuni scali italiani: Milano Linate, Milano Malpensa e Verona: in particolare, lo sciopero generale di oggi vede coinvolti il personale Soc. GH Verona operante presso lo scalo veneto, si fermano i sindacati OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A.; sono invece i sindacati ORMA + RSU a fermarsi per il personale Soc. A.G. Services sempre all’aeroporto di Verona. A Milano invece, disagi presso Malpensa per lo sciopero delle sigle OSP UGL-TA per il personale di coordinamento di SEA, mentre a Linate insieme a Malpensa lo sciopero delle sigle OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FLAI-TS vedrà coinvolto il personale Airport Holding dei due scali milanesi. Per tutte le forme di sciopero aereo in giornata l’orario coinvolto è il medesimo, tra le ore 13 e le 17.

