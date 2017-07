AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: 10 km di coda sull'A4 (ultime notizie, oggi 27 luglio 2017)

Autostrade e bollettino Traffico - La Presse

KM DI CODA SULLA A4 PER UN INCIDENTE

Nella giornata di ieri c'è stato davvero un bruttissimo doppio incidente in A4 che ha portato al formarsi addirittura di dieci chilometri di coda tra Padova est e Dolo come raccontato da Today.it. Le prime notizie della giornata parlano di nessun ferito grave anche se gli aggiornamenti potrebbero portare notizie spiacevoli. Il primo incidente si è verificato nelle primissime ore del mattino quando un conducente di un Fiorino ha perso il controllo del mezzo. Questo trasportava frutta che in seguito all'incidente si è rovesciata su tutta la carreggiata provocando non pochi problemi. Successivamente c'è stato anche un altro incidente che ha portato traffico congestionato, ma del quale non si conoscono ancora le dinamiche precise. Sicuramente è stato decisivo l'intervento sul posto della polizia stradale e degli addetti alle autostrade che hanno risolto in poco tempo quanto accaduto, gestendo una situazione complicata molto rapidamente.

AUTOSTRADE, CANTIERI E CODE NELLA NOTTE

Arriviamo alla giornata di oggi, giovedì 27 luglio 2017, dopo una nottata non proprio tranquillissima sulle autostrade italiane. Il portale istituzione, Autostrade.it, ci ha raccontato diverse situazioni particolari che vanno analizzate in vista delle prime ore di oggi. Per questo bisogna fare molta attenzione per evitare di ritrovarsi costretti in situazioni di traffico convulso. Stanotte questo si è verificato sulla Tangenziale di Napoli dove è stata segnalata molto tardi una lunga coda in direzione Pozzuoli tra viale Maddalena e corso Malta. Sono diversi poi i tratti chiusi che verranno comunque riaperti alle prime luci dell'alba. Addirittura alle quattro verrà ripristinata la normalità sull'A14 Pescara-Bari al chilometro 453.8 in entrambe le direzioni dove è stato chiuso il tratto tra Vasto nord e Vasto sud. Le altre due situazioni invece verranno risolte entrambe per le ore sei: sull'A9 Lainate-Svizzera al chilometro 33.8 direzione Lainate sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como centro mentre sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell. Toce al chilometro 189.9 direzione Gravellona Toce troveremo chiuso il tratto tra Arona e Baveno.

