Charlie Gard/ Ultime notizie: genitori-medici, c’è tempo fino alle 12 di oggi per un accordo

I genitori di Charlie Gard (LaPresse)

Tra casa e ospedale GOSH, il piccolo Charlie Gard potrebbe dover passare le sue ultime ore sulla Terra in un hospice specializzato: questo il frutto della decisione presa dal giudice Nicholas Francis ieri pomeriggio nell’ultima udienza dell’Alta Corte sul lungo e drammatico caso Charlie Gard. Fino ad oggi alle ore 12 i genitori e i medici dell’ospedale inglese dove è ricoverato il bimbo possono arrivare ad un accordo diverso, altrimenti il bimbo verrà trasportato in un hospice segreto dove rimarrà fino al momento della sua morte naturale. Nuove polemiche sono sorte ieri dopo il muro alzato dal GOSH che ritiene sia «nell’interesse stesso di Charlie che gli sia garantita una morte serena e in pace, senza correre il rischio di complicazioni». Di contro, il medico Enrico Bertini del Bambino Gesù ha affermato come sia spesso mancata in questi mesi la necessaria fiducia medico-paziente, dove qualcosa di più poteva essere fatto. I genitori si preparano ad affrontare gli ultimi durissimi giorni con Charlie e ci auguriamo che nessuno, davvero nessuno, a questo punto dovrà e potrà mettersi “in mezzo” per questo lungo e doloroso addio.

ULTIME NOTIZIE SU CHARLIE GARD: ANDRÀ IN HOSPICE?

ACCORDO GENITORI-GOSH, TEMPO FINO ALLE 12 DI OGGI

Il colpo di scena, finale, è arrivato nella serata di ieri: dopo che le parti sembravano d’accordo sul trasferimento di Charlie Gard in un hospice specializzato per accompagnare i suoi ultimi momenti, il giudice Nicholas Francis ha rilanciato con un’ultima decisione in extremis. I genitori di Charlie e i medici del GOSH hanno tempo fino ad oggi, giovedì 27 luglio, a mezzogiorno (le ore 13 in Italia) per un accordo diverso da quanto stabilito ieri alla Corte di Londra. «Se non ci sarà accordo Charlie sarà trasferito in un hospice, un centro di assistenza per malati terminali, dove sarà interrotta la ventilazione artificiale»: in sostanza viene data fino all’ultimo la possibilità di quella “convergenza medico-paziente” che è così profondamente mancato in questa lunga e drammatica vicenda umana e giudiziaria. Gli avvocati dei Gard sono al lavoro per cercare di trovare una mediazione e magari all’ultimo riuscire a convincere i medici del Great Ormond Street Hospital di potere portare Charlie a casa anche solo per poche ore prima di vederlo andare via “tra gli angeli” come ha detto papà Chris lunedì scorso nel famoso messaggio al suo piccolo Charlie. Il giudice Francis ha detto che fino alla morte del bimbo verrà tenuto segreto il luogo e il giorno del decesso: «chi lo renderà pubblico viola la legge e sarà perseguibile», e ha specificato che non ci saranno ulteriori audizioni dopo quella di ieri.

LA VISITA DEL DOTT. ENRICO BERTINI

Il medico Enrico Bertini dell’Ospedale Bambino Gesù settimana scorsa ha visitato personalmente il piccolo Charlie Gard e ha voluto raccontare la sua esperienza dopo la conferenza stampa nella struttura Vaticana, spiegando nel dettaglio cosa secondo lui è mancato in questa triste e complessa vicenda: «Secondo me qualcosa non ha funzionato nel rapporto medico-paziente, soprattutto all’inizio. E questo ha determinato un contenzioso legale che ha bloccato il piccolo all’opzione della cura palliativa. Mi risulta che all’inizio era stata proposta una terapia, ma per controversie che possono sorgere tra medici in casi di malattie molto rare come quella di Charlie, non è stata percorsa questa strada. È in questo momento che si è rotto un dialogo fiduciario con i genitori e che si è andati a finire in Tribunale», spiega il medico esperto in malattie rare nell’ospedale di proprietà dello Stato Pontificio. La visita che ha fatto Bertini ha evidenziato, come quella di Hirano, purtroppo un’assoluta immobilità del bimbo: «era attaccato al ventilatore e non si muoveva affatto. Aveva soltanto una reattività pupillare con la luce e aveva una minima tachicardia quando gli veniva pressato un ditino per evocare uno stimolo doloroso. Ma per il resto aveva una faccia inespressiva, una debolezza muscolare molto grave. Insomma, era una situazione compromessa». Amara la riflessione sull’insegnamento e l’eredità, dal punto di vista medico-giuridico, dell’intera vicenda di Charlie Gard: «bisogna guadagnare la fiducia dei genitori. Questi ultimi devono avere l’impressione che tutto viene fatto per aiutare loro figlio. Se ciò non avviene, come credo non sia avvenuto nel caso Charlie, allora subentrano situazioni spiacevoli come un lungo contenzioso legale», spiega il dottor Bertini ai colleghi giornalisti.

