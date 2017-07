INCENDI OGGI/ Sardegna, roghi in tutta l’Isola, migliora la situazione in Puglia (ultime notizie)

Incendi in Italia (LaPresse)

SARDEGNA, INCENDI DA NORD A SUD

La situazione degli incendi in Italia continua ad essere drammatica, e lo è in particolar modo in Sardegna dove l’isola sta bruciando da Nord a Sud, con pochissime eccezioni. I Vigili del Fuoco chiamati a fronteggiare la difficilissima situazione hanno sottolineato come praticamente tutti i roghi siano di origine dolosa, questo aumenta il rammarico per i rischi e i pericoli che si stanno infliggendo alla natura e a una vasta parte della popolazione per i gesti di alcuni sconsiderati. Particolarmente esteso e pericoloso l’incendio che in Ogliastra è partito dal Comune di Villagrande Strisali, mentre a Castiadas, nella costa orientale della Sardegna, i turisti sono stati portati finalmente al sicuro dopo che le fiamme sono arrivate a lambire diverse residenze estive ed alcuni resort particolarmente frequentati durante il periodo delle vacanze. Anche in Gallura la giornata è stata infuocata, con un grande incendio divampato nella località di Porto Pozzo.

EMERGENZA FINITA IN PUGLIA

Fortunatamente, alle brutte notizie in arrivo dalla Sardegna si contrappongono quelle dalla Puglia, dove in tutta la Regione l’emergenza incendi sembra finalmente essere stata riportata sotto controllo. E’ rimasto un solo focolaio acceso secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, ovvero quello delle Isole Tremiti. Per il resto situazione riportata sotto controllo nel foggiano e nel Gargano, dove si erano fatti registrare i roghi più estesi e pericolosi. A Carpino, Peschici e Vieste la situazione è stata riportata in sicurezza, ed anche alle Isole Tremiti quasi tutto l’incendio è stato soffocato, se si considera quella che era la vastità iniziale delle fiamme che hanno iniziato a divampare lo scorso 12 luglio. Grazie all’ausilio dei Canadair e dei mezzi di soccorso inviati, la situazione in Puglia sta progressivamente ritornando alla normalità, nella speranza che non ci si ritrovi di nuovo a combattere nuovi focolai.

© Riproduzione Riservata.