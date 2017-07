INCIDENTE STRADALE/ Brianza, scontro scooter-auto: grave un anziano di Meda (oggi 27 luglio 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

Un grave incidente ha coinvolto un anziano di 70 anni originario di Meda che è andato a sbattere mentre era alla guida del suo scooter Piaggio contro un’auto sportiva guidata da una donna 52enne di Morbegno. Avviene tutto in Brianza, con il forte scontro che ha fatto sbalzare l’uomo violentemente sul terreno, picchiando la testa e provando ferite gravi su molta parte del corpo. Lo schianto è avvenuto di preciso sulla statale 38, presso Cosio Valtellino: secondo quanto riporta il Giorno, le condizioni del 70enne sono gravi anche se non tali da pregiudicare pericoli di vita. La prognosi è riservata anche perché le lesioni dopo l’impatto sono tutt’altro che banali: ricoverato al San Gerardo di Monza, nelle prossime ore vi saranno maggiori comunicazioni a riguardo. Sul posto dell’incidente tutti i rilievi del caso per poter stabilire responsabilità esatte dell’incidente, dato che pare lo scooter abbia urtato l’auto e non il contrario come pareva nei primi momenti dopo lo scontro.

INCIDENTE STRADALE: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

DUE CICLISTI INVESTITI IN VENETO

Altro incidente grave avvenuto nelle nostre strade per questa mattina del 27 luglio 2017: poco dopo le ore 7, in provincia di Verona, precisamente a Monteforte, un ciclista è stato investito per cause ancora tutte da accertare da un’auto che accorreva sulla Provinciale 17 a Monteforte d’Alpone. L’uomo è stato subito trasportato nell’ospedale di Vicenza, dopo che alcune ambulanze erano state mandate da Verona Emergenza: il ciclista non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono molte serie, come del resto anche nel secondo caso del giorno, a Ronco all’Adige, dove sempre un ciclista è stato urtato da un’auto rimanendo ferito in maniera grave. Trasporta all’ospedale di Legnago e le sue condizioni sono serie, anche se per fortuna non a rischio di vita.

