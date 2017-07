Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 27 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 89/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

LOTTO E 10ELOTTO, LE ULTIME VINCITE

Estrazione per Lotto e 10eLotto, pronta a donare numerosi premi a tutti i giocatori. L'ultimo appuntamento con entrambi i giochi ha permesso a diversi appassionati di conquistare vincite importanti: basti pensare che il montepremi complessivo del Lotto è di 672 milioni di euro dall'inizio del 2017. L'estrazione del 21 sulla ruota di Bari ha giocato a favore di chi ha puntato tutto sul numero. Dopo un ritardo di 201 turni, il montepremi totale di 24 milioni di euro ha visto una grossa fetta destinata proprio a chi ha giocato il 21. Si parla infatti di oltre 20 milioni di euro, che hanno permesso ai vincitori di conquistare le prime posizioni in classifica. Fatta eccezione per i 71 mila euro che hanno premiato invece un giocatore di Napoli, grazie ad un terno sulla ruota partenopea. 47 mila euro invece ad un appassionato di Lana, in provincia di Bolzano, che ha registrato un terno da 47 mila euro, mentre a Potenza è finita una quaterna del valore di 27 mila euro. Il 10eLotto è stato invece meno ricco, dato che la vincita maggiore è stata di 21 mila euro. Due i giocatori che hanno conquistato il premio, di Quagliano, in provincia di Napoli, e di Monte Urano, in provincia di Fermo. Si prosegue invece con oltre 10 mila euro per quattro vincite totalizzate a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, a Folgaria, nel ternese, a Sassari ed a Lampedusa, in provincia di Agrigento.

LA SMORFIA

Il Lotto metterà in difficoltà ancora oggi tutti quei giocatori che non hanno pensato a quale combinazione giocare. Ogni appuntamento rappresenta una sfida per la maggior parte degli appassionati, a meno che non ci si ritrovi fra le fila di chi gioca sempre gli stessi numeri. Ecco perché prima del concorso di questa sera, la nostra Rubrica ritorna sul campo pronta a donarvi nuove idee sui numeri da giocare. Complice la smorfia napoletana, parleremo oggi di mezzi alternativi. Sembra infatti che lungo le strade olandesi sia stato avvistato un uomo in sella ad una cassa di birra provvista di motore. Un'idea bizzarra che in poco tempo ha spopolato in tutto il Paese e che ha fatto persino il giro del mondo. Il bizzarro guidatore è stato avvistato a Limburg ed immortalato in un video diventato poi virale. Non si sa tuttavia chi possa essere: cosa ne penserà la smorfia? Abbiamo la cassa, 14, la birra,10 , il motore, 17, il guidatore, 86, e la stranezza, 5. Come Numero Oro scegliamo invece il video, 24.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato finalmente il tempo di parlare di Jackpot e di Superenalotto. Questa sera avrà luogo un nuovo concorso ed i giocatori sono già in attesa del grande evento. Qualcuno di noi potrebbe conquistare il montepremi, sempre più atteso ed assente, mentre già molti pensano a come spendere un bottino così generoso. Anche oggi la nostra Rubrica vi alleggerisce il peso di dover pensare ad una nuova idea su cui investire, proponendovi un'interessante iniziativa promossa da KickStarter. E' appena entrato nel catalogo dei progetti mPIANo, direttamente dall'Austria, patria della musica. Uno strumento musicale elettronico innovativo, dotato di diverse funzioni aggiuntive e che daranno la possibilità ai musicisti di suonare il loro strumento in modo simile a quanto farebbero con un pianoforte organico. L'esperienza musicale sarà unica ed incomparabile, anche grazie ad un design studiato appositamente per rendere confortevole la seduta. Il goal è di 640 mila euro e ci sono ancora 54 giorni di tempo per poter fare la vostra offerta, ma non bisognerà attendere così tanto per scoprire i numeri vincenti di oggi. Stanno arrivando!

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ritorna in campo con il suo fantastico Jackpot: chissà che non sia la volta buona in cui assisteremo alla sua estrazione. Il concorso di questa sera potrebbe sorprendere i giocatori in gara, che cercano comunque di mantenere vive le speranze. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, la sestina non è stata l'unica assente. Fra le fila degli scomparsi, seppur provvisori, si annoverano anche il 5+1 ed il 5+. Si slitta per il premio più alto dell'estrazione al 4+, che con un bottino di quasi 32 mila euro ha premiato 3 fortunelli. Nove invece i giocatori che hanno sfiorato i 19 mila euro grazie al 5, mentre 104 tagliandi vincenti si sono aggiudicati il premio da 2.670 euro del 3+. Ancora alto il premio del 4, pari a 316,76 euro, conquistato da 526 giocatori. 26,70 euro sono stati assegnati invece ai 18.869 appassionati che hanno indovinato il 3, mentre scende fino a 5,19 euro il premio che il 2 ha distribuito a 301.933 giocatori. I vincitori del 2+ sono stati 1.389, che hanno potuto riscuotere il premio da 100 euro. 10 euro a testa invece per i 9.011 vincitori dell'1+, mentre 5 euro a testa sono stati donati ai 19.817 appassionati che hanno realizzato lo 0+.

