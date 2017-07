Attacco a coltellate al supermarket/ Video Amburgo, un morto e 4 feriti: terrorismo o rapina? (ultime notizie)

Attacco a coltellate al supermarket ad Amburgo (Foto: LaPresse)

Una donna è stata uccisa e altre quattro persone sono rimaste ferite: questo il bilancio dell'attacco a coltellate avvenuto alle 15:11 circa in un supermarket di Amburgo. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Bambek: l'uomo ha colpito ripetutamente diversi clienti del centro commerciale Edeka-Markt, poi è fuggito. La polizia, che era stata avvertita da alcuni testimoni, ha fatto intervenire un'unità speciale dell'antiterrorismo e la fuga dell'aggressore è durata solo una trentina di minuti. L'uomo è stato poi avvistato in un auto delle forze dell'ordine, sanguinante e in manette. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Hamburger Abendblatt, l'aggressore avrebbe cominciato ad attaccare i clienti dopo un tentativo di rapina a mano armata, ma ci sono testimoni che sostengono abbia gridato "Allah Akbar". Smentita la notizia della presenza di un complice in fuga. (agg. di Silvana Palazzo)

ATTACCO A COLTELLATE AD AMBURGO: LE ULTIME NOTIZIE

ALLARME TERRORISMO: "URLAVA ALLAH AKBAR"

Paura ad Amburgo, nel Nord della Germania: un uomo è entrato in un supermarket della nota catena Edeka (la più grande della Germania) e ha sferrato un attacco a coltellate. La notizia è stata data dai media tedeschi, secondo cui una persona è morta, mentre diverse altre sono rimaste ferite. L'aggressore, invece, è stato catturato dopo aver provato a fuggire. Secondo un testimone, l'uomo avrebbe urlato «Allah akbar» dopo aver accoltellato tre violentemente persone. Per ora la polizia locale non conosce il movente dell'attacco: l'ha precisato in un tweet, cogliendo l'occasione per invitare la popolazione a restare lontana dalla zona. Ma stando a quanto riportato da Tgcom24, le autorità di Amburgo hanno però diramato già un'allerta terrorismo. La polizia ha infatti lanciato l'allarme antiterrorismo ed è intervenuta con le forze speciali. Secondo la Bild l'aggressore avrebbe avuto un complice, che ora si sta cercando.

ATTACCO A COLTELLATE AD AMBURGO: I VIDEO

