AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A1 (ultime notizie, oggi 28 luglio 2017)

Autostrade, casello - La Presse

INCIDENTE IN A1, COINVOLTI QUATTRO TIR E UNA MACCHINA

Nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente in autostrada sull'A1 all'altezza di Fiorenzuola. Il portale IlPiacenza.it spiega come la situazione sia tornata alla normalità solamente durante la notte con la riapertura al traffico del tratto dove si era verificato l'incidente. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da svelare, anche se sappiamo che si sono scontrati quattro mezzi pesanti e una macchina. Sul caso sta lavorando la Polstrada di Guarsamiglio. La peggio l'ha avuta uno degli autisti dei tir che è stato trasportato con l'eliambulanza in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Parma. Per fortuna l'allarme è poi rientrato nel pomeriggio quando questi è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del distaccamento di Fiorenzuola. Sicuramente è stata una situazione particolare per la quale serviranno altri approfondimenti per capire bene cosa è accaduto.

AUTOSTRADE, I TRATTI CHIUSI NELLA NOTTE

Le autostrade italiane nella notte come al solito ci offrono scenari particolari, dettati soprattutto dai lavori in corso che ci portano a dover rivedere le nostre priorità anche nelle prime ore del mattino. Sarà per questo molto importante usare come strumento il portale istituzionale Autostrade.it dove sarà possibile seguire degli aggiornamenti in tempo reale e dove ci sono anche degli utili consigli legati a possibili percorsi alternativi. Andiamo a vedere quali sono stati i tratti chiusi nella notte. Si parte dall'A6 Torino-Savona dove in direzione Savona troveremo chiuso il tratto tra Altare e Allacciamento Autostradale Genova-Ventimiglia. Il cantiere di lavoro in questo caso non ha però un orario di chiusura ed è quindi possibile che i problemi si possano prolungare anche lungo la giornata di oggi. Sull'A9 Lainate-Svizzare invece troveremo al chilometro 42.3 direzione Savona chiuso il tratto tra Como centro e Chiasso fino alle ore sei. Stessa cosa accadrà sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce dove al chilometro 189.9 troveremo chiuso il tratto tra Arona e Baveno. Chi dovesse passare durante la giornata lungo questi tratti è quindi giusto si informi per capire meglio le possibilità di incontrare traffico o meno.

