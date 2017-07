CHARLIE GARD/ Ultime notizie, le ore contate in hospice: mamma Connie, ‘negato ultimo desiderio’

Charlie Gard e la mamma Connie

Charlie Gard ha le ore contate: nel corso della serata di ieri, come deciso dall’Alta Corte di Londra, il bimbo inglese affetto da deplezione del Dna mitocondriale è stato trasferito in un hospice specializzato per accompagnarlo verso le ultime ore di vita. L’accordo tra genitori e ospedale GOSH, auspicato dal giudice Francis, non è arrivato, con gli ultimi due desideri della famiglia - il trasporto a casa e le cure palliativo con percorso più lungo per passare ancora qualche tempo con Charlie - che non sono stati concessi dai medici londinesi. A questo punto l’iter è chiarito: trasferimento nell’hospice e respiratore staccato forse addirittura qualche ore dopo l’approdo nella nuova struttura “segreta”, come ha voluto la stessa Corte. Ore di angoscia e di drammatica attesa per Chris e Connie Gard che accanto al loro bimbo tentano di farsi forza: ieri l’ultimo sfogo della madre è andato proprio contro l’ospedale che per questi ultimi mesi ha ricoverato il bimbo, «Mi sembra veramente pazzesco che dopo tutto quello che abbiamo passato ci venga ancora negato questo (cioè la richiesta di trascorrere qualche giorno con il piccolo prima dell'inevitabile morte, ndr). "E se fosse stato vostro figlio?».

LE ULTIME ORE DI VITA PER CHARLIE GARD: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

IL COMUNICATO DEL GOSH

L’accordo non è stato trovato ieri e dunque il Giudice Nicholas Francis ha dato disposizione di quanto deciso il giorno prima in Udienza dell’Alta Corte: i medici del GOSH si sono sono opposti prima al trasferimento a casa per le ultime ore del piccolo Charlie Gard, e poi si sono opposti anche al tentativo dei genitori in extremis di stabilire un un programma di cure palliative un po’ più lungo per passare ancora qualche momento con il piccolo corpicino del loro bimbo. Così però non è avvenuto per decisione della Corte dopo l’ennesimo “NO” dell’ospedale inglese: il Great Ormond Street Hospital ha poi rilasciato un comunicato che non è piaciuto particolarmente alla famiglia di Charlie. «La priorità del nostro personale medico è sempre stato Charlie. Come stabilito - annuncia la struttura ospedaliera londinese - organizzeremo il trasferimento di Charlie in un hospice specializzato per i bambini, dove personale preparato e compassionevole sosterrà la famiglia in questo difficilissimo momento. È un posto molto speciale dove si farà tutto il possibile per rendere questi ultimi momenti il più possibile sereni e confortevoli per Charlie e i suoi cari». La replica della mamma Connie Yates è stata secca, dopo la frustrazione arrivata ieri ancora in aula: «il GOSH ci ha negato il nostro ultimo desiderio».

IL PARERE DEL NEWTORK UE “MALATTIE RARE”

È scaduto il termine per l’accordo fissato dall’Alta Corte di Londra tra medici e genitori di Charlie Gard, e ancora non ci sono conferme sul destino immediato del piccolo Charlie, e sul suo trasferimento in un hospice. Dopo i rumors che vi abbiamo riportato sull’accordo raggiunto, non ci sono state altre conferme e perciò il GOSH al momento vive nell’assoluto riserbo per quanto riguarda le prossime mosse decise dalla Corte di Londra. Ha parlato intanto proprio sul tema del piccolo Charlie, Terkel Andersen, presidente del network europeo Eurordis – Rare Diseases Europa, durante la presentazione alla Camera del “MonitoRare, III Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia”. «Molti bambini , adulti e famiglie attraversano la stessa esperienza di Charlie e dei suoi genitori e devono affrontare dilemmi per i quali nessuno è preparato», spiega il presidente durante il convegno organizzato dalla Fimr. Migliora la ricerca e assicurare soprattutto che le diagnosi siano «tempestive, e della migliore qualità possibile e accessibili; aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e porle come priorità per la salute pubblica; coinvolgere i pazienti a tutti i livelli e cambiare lo scenario politico e legale», sono i paletti fissati da Andersen in piena vicenda aperta del piccolo Charlie Gard.

© Riproduzione Riservata.