Carlo Paris/ Video, ferito a Gerusalemme durante gli scontri da una granata il corrispondente Rai

Carlo Paris

Carlo Paris, corrispondente della sede Rai di Gerusalemme, è stato vittima di uno spiacevole episodio. Il giornalista è stato ferito a Gerusalemme alla Porta dei Leoni della Città Vecchia durante gli scontri di oggi pomeriggio tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana. Lui stesso ha spiegato l'accaduto. Una granata assordante lanciata dalla polizia che gli ha procurato una ustione alla gamba destra. Ricoverato in ospedale è stato dimesso poco dopo. Con lui è stato ricoverato, e poi dimesso, l'operatore tv israeliano mentre la producer palestinese è ancora in ospedale. Proprio negli ultimi giorni, Carlo Paris è stato protagonista di alcuni interessanti servizi nei quali ha illustrato la situazione da Gerusalemme, come quello trasmesso ieri dalla Spianata delle Moschee. (Clicca qui per vedere il servizio)

GERUSALEMME, CARLO PARIS FERITO DA UNA GRANATA

LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL GIORNALISTA RAI

Carlo Paris ha rialsciato alcune dichiarazioni all'agenzia Ansa: "Come sempre in questi giorni stiamo raccontando gli scontri direttamente dalle strade di Gerusalemme.Si corre qualche rischio ma l'effetto televisivo è sicuramente molto forte. La polizia stava caricando un gruppo di giovanissimi manifestanti palestinesi quando ha cominciato a sparare una serie di granate assordanti. Tre di queste ci hanno colpito mentre eravamo proprio davanti la Porta dei Leoni. Siamo stati soccorsi inizialmente dal pronto soccorso palestinese, poi sono arrivate due ambulanze, una israeliana e l'altra palestinese, che ci hanno condotto nei rispettivi ospedali". Protagonista di un brutto episodio da dimenticare in fretta. Carlo Paris nel 2016 vinse il Premio Nicolò Carosio. Dal 2017 è corrispondente Rai da Gerusalemme. Ricordiamo tutti, nel 2006, la sua presenza a bordocampo quando l'Italia di calcio di Lippi conquista a Berlino il titolo mondiale.

