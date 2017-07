Charlie Gard è morto/ Ultime notizie, addio al bimbo meraviglioso “Dio non stacca la spina”

Charlie Gard, si è spento oggi

«Il nostro meraviglioso piccolo se n’è andato. Siamo fieri di te»: Charlie Gard è morto questa sera, poche ore dopo essere arrivato nell’hospice tanto avversato da quei genitori che hanno scritto quel breve e commovente post per dare annuncio al mondo della morte di un bimbo davvero meraviglioso. Una vicenda fatta da tappe dolorose e anche fortemente polemiche: un ospedale che ha “atteso troppo, si è perso tempo prezioso per provare a curare la sua rara malattia” (come ha riferito lo stesso Ospedale Bambino Gesù di Roma, protagonista della fase di speranza con il protocollo sperimentale), uno scontro giuridico, un muro contro muro contro l’ospedale di Londra GOSH. Il mondo oggi si risveglia con un Charlie Gard in meno ma soprattutto con l’assoluto dolore di una famiglia che ha lottato e combattuto per affermare la vita prima di ogni altra questione o obiezione. Quel piccolo corpicino molto malato che ora se n’è andato in cielo, innocente e libero come nessuno di noi qui sulla Terra può dire o comprendere fino all’estrema profondità. «Perdonaci, Charlie se non abbiamo saputo capire i desideri del tuo piccolo cuore, che certo avrebbe meritato cure adeguate», scrive in una lettera il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, mentre dal Vaticano il giudizio è netto, «Dio non stacca la spina».

CHARLIE GARD: VITA, MORTE E DOLORE

VATICANO, “DIO NON STACCA LA SPINA”

Il piccolo Charlie se n’è andato, e la Chiesa con lui offre preghiera, vicinanza e affetto per la famiglia sostenuta in questi lunghi e difficili mesi di battaglie. A Tv2000 il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, ha fatto sapere di essere con estrema «vicinanza umana e cristiana ai genitori, ai quali vorrei dire: ‘Carissimi non vi lasceremo mai privi del nostro affetto e della nostra preghiera”». Sentiamo il piccolo Charlie come nostro figlio, ha aggiunto poi ancora Bassetti, in più occasionI schierato apertamente per concedere una possibilità ad un bambino cosi piccolo eppure così significativo per la sua testimonianza di “lotta” per la vita contro la “cultura dello scarto” come più volte denunciato da Papa Benedetto XVI e Francesco. «Apprezzo il coraggio di mamma Connie e papà Chris, per la testimonianza che essi ci hanno dato, lottando con tutti i mezzi e le loro forze per assicurare le cure e la stessa vita al loro figlio. Questo vicenda ancora una volta ci insegna a non arrenderci mai e come ho detto altre volte a custodire, difendere, promuovere la vita della persona dalla nascita fino alla sua conclusione». A poche ore di distanza arriva anche il giudizio molto netto di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita: «la notizia della morte del piccolo ha ribadito la grandezza dell'Amore di Dio che non stacca la spina, ci spinge promuovere una cultura dell'accompagnamento e dire tre grandi no: quello all'eutanasia, all'abbandono e all'accanimento terapeutico a favore di "grandi si" come l'accompagnamento, il progresso della scienza e il si alla terapia del dolore».

LE TAPPE DI UNA BREVE MA COMBATTUTA ESISTENZA

Gli ultimi attimi sono stati certamente i più dolorosi: i genitori di Charlie Gard avevano chiesto di portare il bimbo a casa almeno per poter vivere con lui intimamente gli ultimi attimi di vita. Il tutto dopo aver visto la sconfitta legale e giuridica, ma soprattutto “medica” con quella dannata deplezione da Dna mitocondriale che dopo alcuni mesi ha consumato praticamente tutte le riserve muscolari del piccolo Charlie. Ma come si è arrivati fino a quella morte nell’hospice “segreto” di Londra? Dopo la nascita il 4 agosto 2016, alla malattia mitoconriale si è aggiunta, più o meno attorno a marzo, una encefalopatia che ha modificato il funzionamento del cervello. Attaccato al respiratore per aiutarlo a vivere, Charlie intraprende tramite i suoi genitori una battaglia letterale per la vita. Scoprono che una ricerca del 2014 della Columbia University di New York ha fatto esperimenti riusciti su topi affetto da malattie mitocondriali. I genitori contattano una clinica americana: la terapia altamente sperimentale viene inizialmente appoggiata dall’ospedale in cui è ricoverato, il GOSH, ma con l’encefalite aggiunta i medici si tirano indietro e bloccano il viaggio “della speranza” verso gli Stati Uniti, dopo che i genitori di Charlie hanno indetto una raccolta fondi da record (1,3 milioni di sterline in poche settimane). A quel punto scatta la battaglia giuridica: i medici vogliono staccare la spina al bimbo, i genitori so ribellano: tre corti inglesi consecutive danno ragione al GOSH, e infine anche la Corte CEDU (Corte per la difesa dei diritti dell’uomo, sotto il Consiglio Europeo) decreta la “morte dignitosa” del piccolo bimbetto, di fatto in maniera “pilatesca” dicendo di non avere autorità in materia per temi del genere, rimandando così alla corte inglese. A quel punto scatta la “rivolta” mondiale con l’ospedale Bambino Gesù che si propone per cercare di istituire un protocollo internazionale con specialisti per trovare una cura sperimentale per Charlie Gard: fanno seguito le parole di Papa Francesco, Donald Trump e di larga parte della Chiesa mondiale. Il caso viene riaperto, con la Corte Inglese che decide di convocare un pool di medici per verificare se ci sono tempi e spazi per poter intervenire con il protocollo lanciato dall’ospedale del Vaticano e dal dottor. Hirano. Ma ormai è passato troppo tempo, e i genitori decidono con dolore, e attaccando il GOSH, di ritirare la richiesta di trasferimento negli Usa.

LA LETTERA DELLA COMUNITÀ-FAMIGLIE GIOVANNI XXIII

Con una lettera, come già aveva fatto all’inizio di questa lunga e triste vicenda del piccolo Charlie, il presidente dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha voluto mandare un messaggio a Charlie e alla sua famiglia (scritto prima della morte del piccolo). Da un padre e da un fondatore di una comunità per malati inguaribili un messaggio accorato per quelle che sono purtroppo le ultime ore di vita del piccolo bimbo inglese: «Grazie Charlie! La tua vita è preziosa e non ha meno valore della mia. Il tuo nome, come il mio, è scritto nel palmo della mano di Dio e anche tu resti un prodigio della creazione. Non sei un errore genetico, non sei un imperdonabile insuccesso scientifico. Resti un bimbo piccolo piccolo che dalla vita ha avuto tutto quanto fosse desiderabile: lo sguardo commosso della mamma, l’abbraccio forte e rassicurante del babbo e dosi smisurate di amore universale», scrive ad Avvenire con una lettera Luca Russo, prima di sottolineare cosa potrebbe essere “mancato” nel grande amore visto e profuso per quella piccola anima. «Abbiamo preteso di guarirti, non ci è bastato amarti. Abbiamo innalzato il vessillo delle nostre ricerche quando tu ti saresti accontentato di ascoltare le canzoncine di tutti i bambini e le filastrocche incantevoli che avremmo potuto canticchiare. Perdonaci, Charlie se non abbiamo saputo capire i desideri del tuo piccolo cuore, che certo avrebbe meritato cure adeguate, fossero state anche sperimentali applicate al tempo giusto», scrive ancora Russo, con amarezza, per una vita che ha dato tutto e che tutti purtroppo non hanno “amato fino in fondo”.

© Riproduzione Riservata.