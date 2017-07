EUROPA ISLAMIZZATA?/ Ammessi striscioni “Gesù è gay”, vietati quelli su Allah. E l’ateo critico è censurato

Gay Pride e attacchi contro l'Islam (Twitter)

Il Gay Pride a Londra ha scatenato un mezzo caso di stato in Inghilterra, ma le notizie da noi sono arrivate rade e non propriamente con pieno tempismo. Come spesso accade nelle varie manifestazioni pro-LGBTQ l’insulto e la provocazione sono di diritto orientate contro le varie confessioni monoteiste religiose che spesso hanno avuto parole e giudizi non accettabili dalla comunità LGBTQ. Per questo motivo, anche nel Pride di Londra avvenuto lo scorso 14 luglio si sono visti cartelli che andavano dal “Gesù è gay” e “la Chiesa fa schifo”, fino a spingersi con “Allah è gay” e altre “simpatiche” accuse del genere. In particolare, ad attaccare quei cartelli contro il Dio dell’Islam è stato il Concilio degli ex musulmani di Gran Bretagna, il celebre CEMB, ma proprio lì è nato tutto il contendere. Pare infatti che la polizia abbia immediatamente chiesto e poi ordinato di far sparire gli striscioni che inneggiavano contro Allah, mentre per quelli che insultavano e ironizzavano contro il Dio cristiano sono rimasti esposti per tutto il tempo del Gay Pride. Il caso ha fatto talmente scalpore che addirittura un famoso ateo scienziato e più volte contestatore (e provocatore) contro la Chiesa, Richard Dawkins, ha twittato con sorpresa «Marcia del gay pride di Londra. La polizia è contenta con gli striscioni ‘Gesù è gay’. Ma ha proibito lo striscione del CEMB ‘Allah è gay’. Ipocrisia del tipo @kpfa».

GAY PRIDE LONDRA: CARTELLI SU “GESÙ E ALLAH GAY”, ECCO COSA È SUCCESSO

L’ATEO PROVOCATORE “BANNATO” DALL’ISLAM E “PERDONATO” DAI CRISTIANI

Ma che c’azzecca il biologo e miscredente contro ogni religione, a “difendere” i cristiani contro i musulmani? La radio Kpfa citata dallo scienziato è un network che afferma di promuovere tolleranza sociale, integrazione e accoglienza per tutte le religioni e per i vari “gruppi” discriminati: è intervenuta, come del resto la Moschea di Londra, per richiedere severe punizioni contro chi ha alzato quegli orrendi cartelli (sì, siamo d’accordo anche noi che siano orrendi), «il gruppo CEMB stava incitando l’odio verso i musulmani», è la denuncia formale presentata. Dawkins l’ha presa sul personale visto che il prossimo 9 agosto era atteso in un programma proprio sulla KPFA che però ha deciso di bannare e cancellare - come affermato dal biologo ateo sempre su Twitter - quell’evento proprio per le sue parole offensive e provocatorie contro la religione musulmana. «Tremenda misoginia e omofobia dell’islam, e critico anche l’uccisione degli apostati colpevoli solo di non credere più», spiega Dawkins denunciando ai media inglesi la situazione. Come riporta il Guardian, il CEMB ha appoggiato la protesta del biologo spiegando «nel Gay Pride era pieno di cartelli che dicevano ‘Dio è gay’, ‘Gesù aveva due padri’, e altri che prendevano in giro la Chiesa, i preti e il papa», ma per quelli tutto è rimasto com’era, mentre ai primi apparsi contro Allah si sono mosse subito le autorità, probabilmente anche avendo in mente tutto il carico di odio dello jihadismo islamico dimostrato contro la Capitale inglese in questi mesi di numerosi attentati terroristici. «E’ noto che io sono un critico frequente del cristianesimo, e non sono mai stato cancellato da un programma per questo. Perché va bene criticare il cristianesimo e non l’islam?», si chiede Dawkins ancora in questi giorni post-gay pride. Il caso resta spinoso, ma forse ora anche un miscredente che ha passato gran parte della sua vita a cercare di combattere le religioni, in alcuni casi anche offendendo il credo di milioni di persone, potrà rendersi conto del diverso "trattamento". Da un lato il “perdono” di chi pure è stato insultato dai suoi scritti, dall’altro il boicottaggio e l’attacco mediatico.

© Riproduzione Riservata.