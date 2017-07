Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 30/2017: i numeri vincenti! (28 luglio)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Ci sono 21 milioni di ragioni per partecipare all'estrazione di oggi di Eurojackpot: tante quanti gli euro che costituiscono il montepremi di stasera. Sarà un appuntamento a dir poco spettacolare, perché questa potrebbe essere la notte estiva più fortunata. Ancor di più di quella della scorsa settimana, quando l'Italia ha fatto registrare ben 19.260 vincite. Quella più alta di "soli" 5.247,90 euro. Potreste migliorare i risultati azzurri e provare a vincere l'oro in questo gioco come ha fatto Federica Pellegrini ai Mondiali di Nuoto 2017 a Budapest. Eurojackpot è in grado di cambiare davvero l'esistenza dei suoi appassionati: pensate ai cinque che hanno realizzato il 5+0 la scorsa settimana, vincendo 88.165,80 euro ciascuno. Tre concorsi fa, invece, a Lecce un fortunato giocatore ha indovinato i cinque numeri della combinazione estratta, non gli Euronumeri, beccandosi 80.808,60 euro per il 5+0. Le dea bendata, dunque, potrebbe essere ancor più generosa nell'estrazione di oggi con gli italiani. Del resto ha a disposizione ben 12 categorie di vincita per "incontrarli".

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 29 LUGLIO 2017

Dall'ambitissimo 5+2 al 2+1, le strade che portano alla vittoria sono diverse. Chissà se stasera il cielo si tingerà di azzurro grazie ai sette numeri vincenti di Eurojackpot. Noi saremo pronti a raccogliere la combinazione fortunata in diretta per comunicarvela il prima possibile, permettendovi di controllare la vostra giocata. Nel frattempo potreste pensare a dove trascorrere le vacanze che vi regalerete in caso di vittoria. Non vorrete mica rimandare la festa? Mentre si avvicina il momento della verità, vi ricordiamo cosa è accaduto la scorsa settimana. Ecco i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 27-35-36-38-48, Euronumeri 2-3. I prossimi potrebbero essere quelli della vostra schedina. E allora buona fortuna! Ve ne servirà molta per riuscire a mettere le mani sul contatore delle vincite per far registrare la vostra.

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°30 DEL 28/07/2017

