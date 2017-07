GAY A 13 ANNI/ Video, un ragazzino e un 80enne raccontano la propria omosessualità: che senso ha?

Foto LaPresse

Nel Regno Unito il 2017 segna i 50 anni da quando l'omosessualità non è più stata considerata qualcosa di illegale per la quale si poteva essere multati severamente o anche incarcerati. In realtà era l'atto sessuale in sé, la cosiddetta sodomia, ad essere considerata fuorilegge e venivi punito solo se colto "sul fatto". Ovviamente bastava un sospetto per mandare la polizia a bussare a casa tua. Il caso di Oscar Wilde condannato al carcere duro in condizioni miserabili ha fatto storia. Certamente un passo avanti contro una discriminazione penale ereditata da antichi pregiudizi. Per quanto tutto il mondo ci consideri un paese arretrato su questa tematica, ci condanni per oscurantismo e critichi la Chiesa cattolica per la sua presenza che avrebbe contribuito a renderci omofobi, l'Italia, a differenza di paesi "illuminati e progressisti" come appunto l'Inghilterra, non ha ma perseguito criminalmente gli omosessuali, neppure durante il regime fascista. Anzi, tra la fine del XIX e l'inizio del secolo XX era proprio da noi che venivano a stabilirsi intellettuali e artisti omosessuali, per sfuggire alle persecuzioni dei loro paesi. C'è un video che in questi giorni sta riscuotendo molto successo, pubblicato dal quotidiano The Guardian, che addirittura ha fatto commuovere in tanti.

Si tratta di un colloquio tra Louis, un ragazzino gay di 13 anni e Percy, un gay di 78 anni ospiti del programma di due youtuber gay. Percy racconta a Louis di quando appunto se eri gay potevi finire in prigione; il ragazzino lo guarda scioccato, dice di avere un fidanzato e di non poter credere che si finiva in galera per "amare un'altra persona". Tutto molto commovente. Viene da chiedersi soltanto a 13 anni che coscienza dei rapporti affettivi si possa avere, del proprio orientamento sessuale, prima di essere mostrato così orgogliosamente alla tv. Anche un altro dubbio, ma qua ci denunceranno per omofobia; lo stesso ragazzino dice di aver scoperto di essere gay e non "straight", Ci sarà un motivo per cui nei paesi anglosassoni l'eterosessuale è definito "straight" cioè "giusto"? Razzismo omofobico eh? Alla fine Percy dispensa buoni consigli dall'alto della sua età: rimani orgogliosamente te stesso, orgoglioso di essere gay, non importa com chi, ma "l'amore è amore". Sarà, magari era meglio però scegliere un gay maggiorenne invece che un 13enne impacciato per una discussione del genere in cui dice apertamente di aver vissuto molto confusamente la scoperta del suo essere gay, il che fa pensare che magari non lo è neanche, ma "pensi" di esserlo.

