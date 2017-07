IL METEO/ Arriva Lucifero, picchi fino a 45° (previsioni oggi, 28 luglio 2017)

Meteo - La Presse

DAL 31 LUGLIO ARRIVA LUCIFERO, PREVISTI FINO A 45°

Dal 31 luglio arriverà Lucifero che prenderà il posto dell'anticiclone Caronte che fino ad oggi è stato nettamente il protagonista dell'estate italiana. IlMeteo.it sottolinea come questa nuova ondata di calore porterà le temperature addirittura a salire attorno ai quarantacinque gradi centigradi. Le temperature vivranno un repentino aumento attorno alla giornata di lunedì, perchè nel weekend invece è prevista un leggero e passeggero rinfrescamento dell'atmosfera. Sicuramente da lunedì in alcune città italiane, soprattutto nel meridione, scatterà l'allerta meteo che porterà a seguire dei consigli rigidi soprattutto per anziani e bambini. L'aumento delle temperature porterà con sé anche un incremento dell'umidità che soprattutto per chi vive in città dove l'aria potrebbe diventare irrespirabile. La preoccupazione principale riguarda il fatto che siamo solo a luglio e ci aspetta quindi un agosto che sarà davvero infuocato.

METEO, SOLE OVUNQUE, OGGI BELLA GIORNATA

La giornata di oggi, venerdì 28 luglio 2017, regalerà sole un po' ovunque con temperature che continueranno ad alzarsi rispetto agli scorsi giorni. Partendo dalla mattina potremo vedere cielo coperto sul Trentino Alto Adige e sulla Liguria, con la situazione pronta a migliorare nel pomeriggio dove le nuvole si sposteranno sulla Valle d'Aosta e sull'alto Piemonte. Le correnti dovrebbero muoversi in maniera varia così come i venti con il mare che sarà piuttosto mosso sul versante tirrenico, soprattutto dalle parti della Liguria. Le temperature minime saranno attorno ai diciannove gradi della mattina a Perugia e Potenza, mentre nel pomeriggio registreremo le massime con i trentaquattro di Bologna. Non ci saranno perturbazioni e nemmeno accenni di pioggia con il cielo che laddove non sarà sereno comunque non regalerà brutte sorprese. Il tasso di umidità sarà considerevole e porterà anche a situazioni difficili negli orari di punta nei quali è consigliato per adulti e bambini di non uscire di casa.

