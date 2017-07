INCIDENTE FERROVIARIO BARCELLONA/ Video, Spagna: treno si schianta alla Stazione di Francia (ultime notizie)

Incidente ferroviario a Barcellona (Twitter)

Grave incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Barcellona, precisamente nella Estation de Francia (Stazione di Francia) dove un treno si è schiantato ad alta velocità mentre stava entrando nello scalo verso le 7.15 locali: il primo bilancio dei feriti è purtroppo ingente, con 48 persone rimaste coinvolte e 5 di queste in maniera molto grave e subito trasportate nei vari ospedali della zona. Come spiega la Protezione Civile, un treno della Renfe proveniente da San Vicenc de Calders non è riuscito a frenare schiantandosi alla fine del binario 10. Le immagini sono preoccupanti con tanti feriti assistiti sul posto e traffico ferroviario completamente bloccato praticamente in tutta la città della Catalogna. Pare che tra i 5 feriti gravi vi sia anche il macchinista che fino all’ultimo avrebbe cercato di frenare: in oltre ai più gravi, altri 13 sono stati trasportati negli ospedali, ma in condizioni assai meno gravi.

BARCELLONA, INCIDENTE FERROVIARIO NELL’ESTACION DE FRANCIA: ULTIME NOTIZIE

SI È SCHIANTATO SULLA BANCHINA

Veniva dalla Terragona e nella stazione tra le più importanti di Barcellona ha trovato l’impatto imminente: il treno che questa mattina si è schiantato contro la banchina del binario 10 alla Stazione di Francia ha fatto cadere travolti moltissimi passeggeri, e pare anche coinvolgendo alcune persone presenti sulla banchina vicina che si sono visti travolgere dal treno in corsa. Sono ovviamente iniziate le indagini parallelamente ai soccorsi ancora in pieno svolgimento nello scalo spagnolo: per chi ha visto la scena il racconto è il medesimo, un treno che arriva e che non riesce a frenare, deragliando praticamente sulla banchina. Non ci sarebbero morti, e il che sarebbe un vero miracolo data la dinamica dell’incidente, ma ora si cerca di capire cosa abbia provocato davvero lo schianto. Un guasto tecnico come prima possibile spiegazione, un malore per il macchinista o anche un atto voluto e dunque a fine terroristico (ipotesi per ora meno battuta dagli inquirenti): tutto ancora è aperto per cercare di capire cosa sia successo stamane alla stazione di Barcellona.

