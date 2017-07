PAOLO NESPOLI/ Diretta streaming video del lancio: parte la missione VITA, decolla la Soyuz

Paolo Nespoli (il primo a sinistra) pronto per lo spazio (foto Nasa)

IL LANCIO DELLA SOYUZ, INIZIA LA MISSIONE VITA

Alle ore 17.41 di oggi, l’astronauta Paolo Nespoli sarà lanciato per la terza volta nella sua carriera verso la volta celeste. Un orgoglio tutto italiano: Nespoli rappresenta sicuramente un esempio per tutti coloro che vogliono realizzare i propri sogni, visto che lui stesso si definisce come “un ingegnere che non ha mai smesso di sognare”. Il suo terzo viaggio verso lo spazio inizierà dal Kazakhstan, per la precisione dalla base di Baikonur, dalla quale sarà spedito verso la ISS, la celebre Stazione Spaziale Internazionale. Due astronauti saranno i suoi compagni di viaggio sulla navetta Soyuz che lo porterà verso la Stazione Spaziale: il russo Sergey Ryazansky e lo statunitense Randy Bresnik. Il viaggio in realtà non sarà particolarmente lungo, basteranno sei ore alla Soyuz per agganciare l’ISS e permettere agli astronauti di mantenersi nello spazio.

IL LANCIO DELLA SOYUZ DELLA MISSIONE VITA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

PAOLO NESPOLI TORNA NELLO SPAZIO

Paolo Nespoli sarà il quinto astronauta italiano a transitare presso la Stazione Spaziale Internazionale. Nessun altra nazione ne può vantare tanti. Nespoli a 60 anni sta affrontando questa nuova avventura con lo spirito di un ragazzino: sono passati dieci anni da quanto si è ritrovato in orbita per la prima volta, durante la missione Esperia, e sette da quando è tornato nello spazio con la missione MagISStra, restando stavolta in orbita per un periodo di tempo decisamente più considerevole. A differenza delle scorse volte, l’esperienza di Nespoli potrà essere condivisa tramite i social network, con l’astronauta italiano che pubblicherà le testimonianze del suo viaggio con il suo account twitter @astro_paolo e con la App #Spac3. Addirittura attraverso la app verrà realizzato un collage che richiamerà l’opera Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Ci sarà dunque anche spazio per l’arte in una missione che vedrà di nuovo Nespoli pioniere dell’utilizzo dei social nello spazio, pratica che lo ha visto spesso protagonista negli ultimi anni.

IL LANCIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO

La missione che vedrà protagonista Nespoli, chiamata Vita (nella fattispecie acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità), avrà comunque una grande importanza scientifica e terrà l’astronauta italiano impegnato nello spazio fino al prossimo mese di dicembre. Saranno ben 200 gli esperimenti che dovranno essere eseguiti durante il viaggio, per la maggior parte biomedici e tecnologici, che oltre a testare conoscenze utili per la vita quotidiana sulla Terra, apriranno la strada a nuove esplorazioni spaziali, che sicuramente potranno avvicinare ancor di più l’uomo al sogno delle stelle. Per chi volesse seguire la partenza verso la ISS con la navetta Soyuz di Paolo Nespoli, il sito della NASA e quello dell'ESA trasmetteranno il lancio verso lo spazio della squadra che in poche ore raggiungerà poi la Stazione Spaziale Internazionale. Per Paolo Nespoli, la possibilità di diventare sempre di più ‘astropaolo’ e scoprire ancora cose nuove della vita nello spazio.

© Riproduzione Riservata.