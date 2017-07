TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Umbria, sisma M 1.2 a Perugia (28 luglio 2017, ore 1:23)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

MARCHE, SCOSSA DI 1.2 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

La giornata si è chiusa con un terremoto in serata a Norcia, una delle città più colpite dallo sciame sismico in Centro Italia. A 4 chilometri ad Est dalla cittadina in provincia di Perugia che ha avuto comunque una magnitudo piuttosto contenuta, 1.2, con ipocentro individuato ad una profondità di 10 chilometri. Norcia è l’unico Comune entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto, entro 20 chilometri troviamo invece i Comuni di Castelsantangelo sul Nera (11 km), Preci e Arquata del Tronto (13 km), Cascia e Accumoli (14 km), Visso e Montegallo (16 km), Ussita (17 km), Cerreto di Spoleto, Montemonaco e Poggiodomo (19 km) e infine Cittareale (20 km), tutti Comuni sparsi nelle province di Macerata, Perugia, Rieti e Ascoli Piceno.

CALABRIA, SCOSSA DI 2.7 M IN PROVINCIA DI COSENZA

Scossa di terremoto dalla magnitudo piuttosto importante in provincia di Cosenza nel tardo pomeriggio di giovedì 27 luglio 2017. Alle 18:37 ha tremato la terra in provincia di Cosenza, con epicentro del sisma a 11 chilometri a NordEst dal Comune di Terranova di Sibari. Magnitudo di 2.7 che ha resto avvertibile il terremoto anche se l’ipocentro era situato a grande profondità, a ben 63 chilometri. Oltre a Terranova di Sibari ci sono molti altri Comuni calabresi nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto: si tratta di Spezzano Albanese, Francavilla Marittima e Cassano all’Ionio (13 km), San Lorenzo del Vallo, Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese e Corigliano Calabro (14 km), Villapiana (15 km), Civita, San Demetrio Corone e Cerchiara di Calabria (17 km), Tarsia (18 km) e Trebisacce (19 km). Si tratta di Comuni che si trovano tutti nella provincia di Cosenza.

