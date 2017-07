Terza Guerra Mondiale/ La Russia ‘minaccia’ Usa e Ue: “risposta dura contro le sanzioni”

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Terza guerra mondiale. La Russia non ci sta: le sanzioni Usa giunte sul tavolo di Trump dopo l’accordo tra Camera e Senato sono pronte ad essere “lanciate” contro Mosca, con il forte rischio di alimentare quel “vento di terza guerra mondiale” che purtroppo corre in mezzo mondo. I focolai aperti in Siria e in Corea del Nord non stanno andando nel vaso giusto, almeno in vista di un accordo a breve tra le due superpotenze della “guerra fredda”. Trump vuole mettere pressione a Putin, il qualche però non risparmia promesse di dure reazioni, qualora le sanzioni dovessero essere realmente confermate: ma attenzione, non solo gli Stati Uniti rischiano la reazione “diplomatica” di Putin, anche l’Unione Europea viene avvertita dal governo russo. «Se l'Unione europea sosterrà le sanzioni statunitensi, la risposta russa danneggerà non solo gli USA, ma anche l'UE», spiega Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente della commissione Affari esteri del Consiglio Federale (fonte Sputnik News). Du contro, il portavoce da Mosca ha anche aggiunto che un buon numero di Stati membri europei si stanno esprimento contro le mosse unilaterali di Washington, che influenzerebbero negativamente le imprese europee. Resta dunque da capire come e in quali mosse Bruxelles proveranno a far desistere Trump dall’invio delle nuove sanzioni. E in tutto questo, l’ambiguità tenuta finora dall’Europa dovrà in un modo o nell’altro stabilirsi e prendere una direzione univoca, o almeno aumentare la pressione “diplomatica” per provare a convincere un riavvicinamento Washington e Mosca, piuttosto che un nuovo muro/cortina di ferro per i prossimi mesi a venire.

TERZA GUERRA MONDIALE: ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

LE REAZIONI DELLA RUSSIA

Potrebbe dunque non essere “innocua” la reazione della Russia alle nuove sanzioni degli Usa che presto potrebbero piombare sul già complicato scenario mondiale. Magari non si rischia la guerra diretta, ma di certo lo scontro diplomatico è più acceso che mai: secondo quanto riporta il Kommersant (citato da Sputnik news) la Russa sta pensando a particolari misure di ritorsione per reagire alle sanzioni di Trump, non avendo poi dimenticato lo “smacco” diplomatico dei 35 ambasciatori russi rispediti a Mosca qualche mese fa. «Poiché il documento rende virtualmente impossibile la restituzione alla Russia delle proprietà immobiliari in USA, sequestrate dall'amministrazione precedente, le autorità russe possono sequestrare gli immobili del complesso dell'ambasciata americana a Bohr Serebrjan, compresi alloggi e depositi»; la Russia intende perciò, sempre secondo il quotidiano russo espellere 35 diplomatici americani in piena risposta-attacco, limitando a soli due ambasciatori Usa nello stato guidato da Putin.

© Riproduzione Riservata.