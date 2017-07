Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: transessuali Usa è guerra tra Pentagono e presidenza (28 luglio 2017)

Ultime Notizie, Donald Trump - La Presse

TRANSESSUALI USA È GUERRA TRA PENTAGONO E PRESIDENZA

Ennesima guerra interna tra i poteri a stelle e strisce, con il capo di stato maggiore dell’esercito che ordina di ignorare le disposizioni di Trump, relativamente ai transessuali che prestano servizio nell’esercito. Il generale Joe Dunford ha infatti ordinato ai suoi sottoposti d’ignorare il bando emanato via Twitter da Trump, bando che cercava di allontanare i transgender dalle divise americane. Per Dunford non basta un ordine su un social, ad esso devono seguire delle disposizioni legislative ben chiare, emanate da un potere tradizionale e approvato dal Senato americano. Il fatto al di la del merito fa capire quanta sia la tensione attorno al presidente eletto, che con i suoi ordinin nel suo primo anno di presidenza, sta cercando di annullare completamente le riforme del suo predecessore Barak Obama.

SARANNO NAZIONALIZZATI I CANTIERI NAVALI STX

Scoppia la guerra della cantieristica tra Francia e Italia, dopo la richiesta dell’esecutivo francese di nazionalizzare i cantieri navali di Saint Nazaire. La decisione a quanto si apprende è stata presa per tutelare le competenze della cantieristica francese, ma di fatto si pone in contrasto con l’accordo che il nostro paese aveva raggiunto con la scorsa presidenza francese, quella presieduta da Hollande. Secondo il vecchio accordo i cantieri Stx erano stati acquisiti all’asta da Fincantieri, società che appena saputa la notizia della nazionalizzazione è letteralmente crollata in borsa. Sconcerto è stato manifestato dal ministro dell’economia Padoan, che ha sottolineato come la nazionalizzazione sia una mancanza della fiducia e del rispetto reciproco, che erano stati costruiti negli anni scorsi con la Francia.

RESPINTO IL RICORSO DELL'ACEA

Il tribunale dell’acqua ha respinto il ricorso della azienda idrica capitolina, con il quale si cercava di evitare il blocco del lago di Bracciano. La decisione è giunta dopo una breve camera di consiglio, e di fatto autorizza il blocco imposto dal presidente della regione Zingaretti. Da domani per questo motivo gli acquedotti romani non potranno prelevare acqua dal lago, cosa questa che porterà a un rapido esaurimento delle scorte, e al conseguente probabile razionamento dell’acqua. Intanto oggi sono scattate decine di perquisizioni negli uffici dell’Acea, le perquisizioni ordinate dalla procura dovranno servire ad acquisire elementi utili su un presunto "inquinamento ambientale".

EUROPA LEAGUE, IL MILAN VINCE MA CONVINCE A META'

Il Milan ha vinto nella prima gara ufficiale della stagione con un uno a zero esterno in Romania contro il Craiova. Basta una rete alla fine della prima frazione di gioco di Ricardo Rodriguez che fulmina il portiere della squadra di Devis Mangia con una punizione tagliata e molto velenosa. I rossoneri non convincono, calando nella ripresa contro un avversario piuttosto mediocre molto vicino alla rete del pareggio. Nonostante questo c'è da sottolineare che tra i nuovi acquisti non c'erano Leonardo Bonucci e Lucas Biglia oltre ad Andrea Conti che ha giocato solo a mezzo servizio. E' comunque un risultato importante che permette a Vincenzo Montella di continuare a lavorare con attenzione e grande tranquillità.

CALCIOMERCATO ROMA, NAINGGOLAN RINNOVA

Radja Nainggolan ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2021. Il centrocampista belga ha poi sottolineato la sua soddisfazione nell'aver preso la scelta di continuare ancora nella capitale. Parole importanti anche da parte di James Pallotta, presidente giallorosso, che ha dimostrato di tenere molto a questo calciatore. In una campagna acquisti comunque importante la conferma di Radja Nainggolan, cercato dall'Inter e da molti club inglesi, è sicuramente un colpo importantissimo. Il ninja si lega così praticamente a vita con il club che lo ha lanciato ad altissimi livelli dopo le cose comunque già buone fatte vedere con la maglia del Cagliari.

FORMULA 1, VETTEL SUL RINNOVO

Sebastian Vettel è tornato a parlare anche di futuro per quanto riguarda la Formula 1 e la Ferrari. Ha spiegato che per il contratto sarà importante vedere come andrà il Mondiale con la Ferrari. I suoi pensieri? "Non è questione di ritardi, è solo un pezzo di carta che si firma in fretta. In questo momento dobbiamo pensare solo alla macchina e al campionato". Ora si torna in pista e si deve evitare di pensare quindi al futuro, ma si deve solo muoversi su quelli che sono gli obiettivi stagionali. Sebastian Vettel è stato davvero intelligente nel raccontare il momento, facendo anche un bagno di umiltà in cui ha voluto spiegare che conta solo la pista.

