16ENNE MUORE PER UNA DOSE DI DROGA/ Genova, assume Mdma: stroncata da un arresto cardiaco (oggi, 29 luglio)

Una giovane vita spezzata da una dose di droga: è accaduto a Genova, dove una ragazza di 16 anni è morta la scorsa notte dopo l'assunzione di Mdma, una potente metanfetamina molto in voga tra i giovani, che le ha provocato un arresto cardiaco. Come riportato dall'Ansa, a riferirlo è stata la Polizia, che con gli agenti della squadra mobile di Genova sta adesso interrogando gli amici della ragazza per cercare di capire da chi abbiano acquistato la sostanza stupefacente e chi nello specifico l'abbia data alla ragazza. Da una prima ricostruzione, pare che la giovane avesse trascorso la serata con alcuni amici, due maggiorenni e due minorenni, all'interno di un appartamento nel quartiere San Martino di Genova.

Dopo sarebbe uscita insieme agli amici per proseguire la serata in centro, ma arrivata nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole avrebbe iniziato ad accusare i primi malesseri. Neanche l'intervento dei sanitari, allertati con ogni probabilità dagli amici, è riuscito ad evitare il decesso della 16enne. La ragazza, trasportata d'urgenza al Galliera, è morta in ospedale 40 minuti dopo il suo arrivo. Della vicenda si stanno occupando sia il tribunale dei minori, che quello ordinario.

