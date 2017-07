AGGRESSIONE IN TRENO A FIRENZE/ Italo, convoglio evacuato e bloccato per ore

Treno bloccato per ore a Firenze

Panico a Firenze su un treno Italo fermo alla stazione di Santa Maria Novella. Il convoglio doveva partire intorno alle ore 21, ma è rimasto fermo per oltre due ore a causa di un passeggero che sembra abbia dato in escandescenze minacciando di aggredire altri passeggeri. In una fase storica in cui l’allarme sicurezza è prioritario, è partito il rigido protocollo di sicurezza che ha portato innanzitutto all’individuazione del potenziale aggressore e quindi a tutti i controlli del caso. Ne è scaturito che centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati fin quasi alla mezzanotte, quando è arrivato un treno da Roma per completare l’evacuazione e il trasbordo dell’Italo che avrebbe dovuto recarsi a Napoli. Gravi i disagi anche per le persone presenti in stazione visto che c’è stata una massiccia affluenza di forze dell’ordine e mezzi di soccorso pronti ad intervenire nel caso che l’uomo all’interno del treno fosse passato dalle minacce ai fatti.

TRENO BLOCCATO A FIRENZE

ARRESTATO L'AGGRESSORE

Il treno Italo doveva partire per Napoli alle ore 21.13, ma l’allarme è scattato quando quello che è stato identificato come l’aggressore ha perso il controllo, minacciando e insultando il personale del treno e anche diversi passeggeri. Quando è parso evidente che il passeggero fosse fuori controllo, minacciando di aggredire gli altri passeggeri, è scattato il protocollo di sicurezza che ha impedito che il treno ripartisse e ha fatto restare tutti bloccati in attesa che le forze dell’ordine ripristinassero la calma all’interno del convoglio. Fortunatamente, sembra che nessuna delle minacce del passeggero siano andate a buon fine, con l’uomo che è stato arrestato ed ora la polizia potrà chiarire se si tratta di uno squilibrato oppure se l’ira sia stata causata da un episodio in particolare. Stremati dall’attesa, i passeggeri stanno aspettando che si completino le procedure per riuscire a ripartire alla volta di Napoli, dove arriveranno comunque con molte ore di ritardo.

© Riproduzione Riservata.