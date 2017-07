IL METEO/ Previsioni: ecco Lucifero, da lunedì temperature fino a 45° (oggi, 29 luglio 2017)

Previsioni del tempo - La Presse

ARRIVA LUCIFERO, TEMPERATURE AI MASSIMI

Da lunedì l'Italia tornerà a vivere un'allerta meteo. Un po' come è stato l'anticiclone Caronte a giugno il mese di agosto sarà sconvolto da Lucifero. IlMeteo.it parla di temperature che arriveranno a toccare addirittura i quarantacinque gradi centigradi. C'è grande preoccupazione e la trascrizione di regole ferree da parte di diversi comuni. Tra questi c'è sicuramente quella della salvaguardia di anziani e bambini per i quali è consigliato di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Inoltre ovviamente si spiega sui portali delle varie città colpite da queste ondate di calore l'importanza di bere molta più acqua del solito per evitare che il caldo porti alla disidratazione. Intanto arrivano le prime previsioni del tempo per Ferragosto, il momento clou dell'estate di molti italiani. L'ondata di calore che colpirà l'Italia da lunedì, portata da Lucifero, farà sfogare l'alta pressione per poi vedere dei leggeri cali di temperatura proprio attorno la metà di agosto. Questo porterà quindi a un Ferragosto più tranquillo rispetto alla settimana che andrà ad iniziare dopodomani.

METEO, TORNANO I TEMPORALI AL NORD

Il weekend non sarà tutto rose e fiori per quanto riguarda le previsioni del tempo. La mattinata ci risparmierà da temporali con situazioni di cielo coperto ma nessuna precipitazione. Dall'Emilia Romagna in giù il cielo sarà limpido e privo anche di nuvole mentre al nord ci saranno nuvole un po' ovunque. Nel pomeriggio invece la situazione dovrebbe precipitare al nord con temporali che colpiranno Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord senza creare grandissime preoccupazioni. Le temperature minime si registreranno attorno ai ventuno gradi di Aosta, Perugia, L'Aquila e Campobasso nella mattinata mentre quelle massime saranno sui trentacinque di Bologna. La giornata di domenica poi dovrebbe essere in linea con quella di oggi con cielo incerto al nord e sole estivo al centro sud. Certo però già da domani i temporali saranno in forte diminuzione.

