KIKO' NALLI/ Marito di Tina Cipollari: aria di rottura? I rumors

Per Tina Cipollari e Kikò Nalli aria di rottura?

KIKO' NALLI E TINA CIPOLLARI: PAUSA DI RIFLESSIONE DOPO 12 ANNI DI MATRIMONIO

Tira aria di crisi tra Kikò Nalli e Tina Cipollari, la popolare protagonista della trasmissione televisiva “Uomini e Donne” condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Il momento di tensione è stato confermato anche dallo stesso Kikò, che ha confermato di volere una pausa di riflessione da Tina, dopo dodici anni di unione e soprattutto dopo la nascita di tre figli che a questo punto hanno rispettivamente tredici, nove e otto anni, chiamati Matthias, Francesco e Gianluca. Di professione parrucchiere, Kikò Nalli pubblica spesso sui social network post relativi ai suoi stati d’animo e l’ultimo sembra essere abbastanza indicativo riguardo i dubbi nutriti riguardo il suo matrimonio. "Respiro il mare da sempre, l'unica cosa che mi fa stare sereno... Solo chi è nato sul mare sa capire”. Così ha scritto su un post su Instagram dal mare dove sta trascorrendo le sue vacanze. Si tratta sicuramente di un periodo turbolento per Kikò Nalli, che ha litigato recentemente anche con la conduttrice Caterina Balivo.

ECCO I VERI MOTIVI DELLA ROTTURA

Il marito di Tina Cipollari partecipava infatti allo show “Detto Fatto”, con la conduttrice dello show pomeridiano di Rai Due al timone. Inizialmente non erano stati chiari i motivi della rottura. Lapidaria era stata però la dichiarazione di Kikò Nalli una volta interpellato sulla lite: “"Non mi faccio mettere i piedi in testa, non mi prostro pur di stare in trasmissione: vado in tv per dimostrare la mia professionalità, non per fare il personaggio”. Dunque, una situazione di difficile soluzione, con il carattere forte dei due personaggi che era entrato in contrasto. Kikò non ci aveva messo molto a trovare un’altra sistemazione televisiva, dispensando i suoi consigli da hairstylist a Pomeriggio 5, ma il momento di tensione con la moglie Tina Cipollari sembra aver confermato come Kikò Nalli stia affrontando un momento di grande tensione. Da parte di Tina non ci sono al momento dichiarazioni sulla possibile rottura: vedremo se l’estate porterà consiglio tra i due e se si tratterà solamente di una tensione momentanea.

