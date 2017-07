Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 29 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 90/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Superenalotto, Lotto e 10eLotto, estrazioni di oggi: numeri vincenti

I premi del Lotto e 10eLotto sono pronti per raggiungere le case di tutti i giocatori Sisal. L'estrazione di questa sera, sabato 29 luglio 2017, premierà milioni di appassionati con ricchi bottini. Chi conquisterà il podio delle vincite? Lo scopriremo fra poche ore, mentre un'idea dei premi che potremmo conquistare ci viene offerta dalla statistica dell'ultimo concorso. Il 10eLotto in particolare ha premiato un fortunello della provincia di Perugia, di Umbertide, con 106 mila euro grazie a 6 numeri indovinati su 6 e con Opzione Oro. Vittoria anche in provincia di Reggio Calabria, a San Lorenzo, e ad Asti, dove due giocatori hanno realizzato due 9 da 80 mila euro cadauno. In generale, il gioco ha distribuito vincite per un totale di 22,2 milioni di euro solo nell'ultimo appuntamento. Il 21 su Bari ha premiato invece ancora una volta i giocatori del Lotto. L'estrazione è avvenuta dopo 201 concorsi di assenza già lo scorso martedì, per poi riconfermarsi nell'appuntamento del giovedì successivo. L'incasso totale ammonta a 3,9 milioni di euro, una bella fetta del montepremi totale di circa 8 milioni di euro. Otto le vincite realizzate grazie all'ex ritardatario, prima fra tutti a Ceva. In provincia di Cuneo sono stati indovinati infatti tre terni su Bari per un valore di 25 mila euro cadauno. Il sospetto che si tratti dello stesso fortunello è forte, dato che le giocate sono identiche, ed in questo caso si parlerebbe quindi di un premio complessivo di 75 mila euro. Festa anche nella provincia di Brindisi, a Fasano, dove un fortunello ha realizzato una quaterna da più di 54 mila euro, mentre a Vercelli si è registrata una vincita da 25,6 mila euro grazie ad una giocata sulla ruota di Torino.

La smorfia dei numeri fortunati

Il Lotto ci attende anche questa sera con un nuovo ed emozionante concorso: vi siete ricordati di giocare la vostra schedina? Fra giornate in spiaggia e falò potreste aver dimenticato che oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il gioco Sisal. Le vacanze ci distraggono giustamente dalla routine quotidiana, ma meglio assicurarsi un posto in prima fila quando si parla dei premi del Lotto. Mentre posate palette e secchielli dei vostri bimbi, la nostra Rubrica vi consiglierà alcuni numeri da giocare, ovviamente con il supporto della smorfia napoletana. La news di oggi ci parla di un maratoneta dello Zimbawe, che si è ritrovato faccia a faccia con un elefante. Il video è diventato virale in pochi minuti e mostra come l'enorme pachiderma abbia puntato il runner in questione, spingendolo verso un fosso. Per fortuna il corridore non ha riportato ferite, mentre l'elefante ha deciso di allontanarsi dalla strada. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'elefante, 22, il corridore, 43, la corsa, 29, l'incidente, 1, e la paura, 90. Come Numero Oro scegliamo invece il fosso, 62.

Come lo spendo il jackpot?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot potrebbero decretare proprio questa sera un vincitore: il montepremi deciderà di concedere il proprio bottino a qualche giocatore? Lo scopriremo solo alla fine dell'estrazione di oggi, ma in attesa del verdetto finale, meglio concentrarsi comunque sulla vincita. La certezza infatti è che una volta centrata la sestina vincente, dovremo darci da fare per spendere il montepremi e vista la sua generosità milionaria non è di certo un'impresa facile. Per fortuna anche per oggi abbiamo scelto per voi un progetto presente su KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di Ticwatch, l'ultima generazione in fatto di orologi e alimentato grazie alla tecnologia Android. Uno smartwatch compatibile inoltre anche con i sistemi iOS e che permette di inviare sms, effettuare chiamate e adatto ad ogni stile di vita. Indicato infatti per gli sportivi che per chi va sempre di corsa, grazie a Google Assistant e Google Play. 100 mila dollari il goal da raggiungere in 19 giorni, ma pochissimi minuti per scoprire i numeri fortunati di oggi. Chi sarà il vincitore?

Superenalotto, le quote dell’ultimo concorso

Il SuperEnalotto ed il Jackpot sono pronti a rendere felici i giocatori che parteciperanno all'estrazione di questa sera. Il montepremi ammonta a 76,7 milioni di euro e la speranza rimane ancora alta: qualcuno riuscirà a conquistarlo? In attesa di scoprirlo, possiamo alimentare le nostre aspettative grazie alle vincite registrate nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, un'opportunità in più per portare a casa qualche bottino comunque generoso. Al primo posto delle vincite si è piazzato il 4, con oltre 40 mila euro centrati da 4 fortunelli, mentre si ferma a poco più di 34 mila euro il premio che il 4+ ha donato a 9 giocatori. 127 gli appassionati che con il 3+ hanno portato a casa 2.651 euro a testa, mentre 477 tagliandi vincenti hanno registrato il 4 da 343,80 euro. Si prosegue con 26,51 euro per il premio del 3, indovinato da 18.700 giocatori, mentre 303.306 biglietti fortunati hanno conquistato i 5,08 euro messi in palio dal 2. I 100 euro del 2+ sono stati distribuiti invece a 1.896 appassionati, contro gli 11.453 vincitori che con l'1+ si sono messi in tasca 10 euro ciascuno. Chiude come sempre la classifica il premio da 5 euro dello 0+: i vincitori sono stati 24.654.

