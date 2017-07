MIGRANTE ACCOLTELLA AUTISTA BUS/ Siena, carabinieri sparano per bloccarlo: il conducente è in fin di vita

Siena, migrante accoltella autista bus (Foto: LaPresse)

Un giovane migrante ha aggredito un autista di pullman di linea, ferendolo con tre colpi di arma da taglio al torace. È accaduto verso l'ora di pranzo in località Santa Colomba, vicino a Monteriggioni, una zona di forte richiamo turistico della provincia di Siena. Un ivoriano di 19 anni dopo una lite a bordo del mezzo pubblico (per motivi ancora da chiarire) ha attaccato l'autista, che ora versa in gravi condizioni in ospedale, avendo perso molto sangue per le ferite. È in prognosi riservata. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri, che però hanno dovuto sparare un colpo di pistola alla gamba per bloccarlo, dopo averne sparato alcuni in aria.

SIENA, MIGRANTE ACCOLTELLA AUTISTA BUS

ATTACCATI ANCHE I CARABINIERI

«Ho sentito sei o sette spari», ha raccontato un abitante della zona a Repubblica. Secondo la ricostruzione, i militari, allertati da alcuni passanti, sono stati a loro volta attaccati dal migrante: prima avrebbe scagliato contro una damigiana di vetro, poi li avrebbe aggrediti con una lama. E ora si trova anche lui all'ospedale Le Scotte di Siena, piantonato in reparto. Nessun carabiniere è rimasto ferito nell'occasione.

