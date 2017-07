SUICIDA "PER AMORE" SU FACEBOOK/ Video, Salvatore: “mi hai rovinato la vita, ti maledico!“, e si dà fuoco

Suicida su Facebook

Salvatore B. ha scelto Facebook per lanciare il suo ultimo grido di dolore. Ha deciso per il suicidio, perché la donna che amava, a suo dire, lo aveva "distrutto", rovinato. Sono immagini scioccanti quelle ancora visibili sul profilo social del noto geometra di Boscoreale, autore di due lunghi video di "addio" - il primo di 25 minuti, il secondo di 12 - prima di ricorrere all'estremo gesto. Come riferisce La Repubblica, l'uomo si è dato fuoco all'interno del suo studio privato, il tutto mentre centinaia di persone alla visione del videomessaggio, lo pregavano di non fare sciocchezze, di rinunciare alla folle idea di cui si era ormai appropriato. C'era chi lo invitata a riaccendere quel telefono risultato maledettamente spento, ma neanche l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco ha potuto evitare la tragedia, Salvatore era già morto. Nel filmato aveva esordito annunciando ciò che sarebbe avvenuto: "Sto facendo questo video e sono molto ansioso: ho paura, succederanno cose terribili dopo questo video e non potrò fare niente". Poi, nello stesso post, aveva salutato parenti e amici, taggandoli in un messaggio che iniziava con un profetico, "Che Dio mi perdoni".

SALVATORE, IL DELIRIO SUICIDA SU FACEBOOK

LA RABBIA DEL WEB CONTRO L'EX

A dover fare i conti con la rabbia del web, dopo il suicidio del geometra Salvatore, è l'ex fidanzata, D., accusata dal geometra 40enne di avergli voltato le spalle e averlo rovinato. Pare che alla base del malessere della vittima vi fosse il sospetto che la donna intrattenesse una relazione con un amico. La donna, nel frattempo, è finita nel mirino dei cosiddetti "haters", che stanno subissando il post - misteriosamente ancora visibile sui social - di insulti e offese per il trattamento riservato all'uomo. Salvatore, prima di congedarsi, cita anche un episodio particolare, in cui il figlio della donna lo avrebbe messo in guardia dalla mamma, dicendogli:"Guarda come ha ridotto mio padre". Un suggerimento che il geometra, noto attivista locale del Movimento Cinque Stelle, non aveva voluto o saputo cogliere in maniera immediata. A distanza di tempo, però, dev'essersi convinto della tesi del figlio della propria amata, tant'è che le ultime parole pronunciate nel corso del delirio pre-suicidio sono le seguenti:"D., ti maledico per tutta la vita. Ovunque andrò, sarò la tua persecuzione".

