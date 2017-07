AMO LA MIA BAMBOLA GONFIABILE/ In Giappone cominciano a sostituire le mogli

La moglie di plastica

Il primo a tirare fuori una idea del genere fu Alberto Sordi con il suo film del 1980, Io e Caterina. In quel film l'attore romano interpretava il tipico maschio italiano, che tratta le donne unicamente come oggetti sessuali e utili per i lavori domestici. Niente di più, sia con la moglie, l'amante che la domestica. E' così che un amico gli fornisce la sua strabiliante invenzione, un robot di sembianze umane, Caterina, che obbedisce a qualunque comando senza rifiutarsi, litigare o appiccicarsi troppo. Alla fine del film Sordi però scoprirà che Caterina ha sviluppato un senso di affettività protettiva nei suoi confronti praticamente rinchiudendolo in casa. E' un po' quello che ha fatto un fisioterapista giapponese di 45 anni, Ozaki, che ha comprato un perfetto modello di bambola gonfiabile di caratteristiche incredibilmente realistiche. Il problema è che l'uomo è sposato e ha una figlia, che non hanno gradito inizialmente il "nuovo inquilino", ma lui ha replicato: "le donne giapponesi sono fredde, egoiste. Gli uomini vogliono che qualcuno li ascolti senza urlare quando tornano a casa dal lavoro". Ecco fatto e adesso i quattro convivono tutti insieme: "Qualunque problema abbia, Mayu è sempre lì per me. La amo da impazzire e voglio stare con lei per sempre. Non posso immaginare di tornare agli essere umani. Voglio essere sepolto con lei e portarla in paradiso".

Per la moglie non è più un problema: "Faccio solo i lavori domestici. Faccio la cena, pulisco, lavo. Preferisco il sonno al sesso". Rispetto ad Alberto Sordi un ribaltamento dei ruoli, ma il concetto è lo stesso: una donna oggetto che non rompa le scatole e sia sempre disponibile. D'altro canto il signor Ozaki non è l'unico: sembra che in Giappone sempre più uomini si innamorino follemente di bambolone di plastica tanto che il tasso di nascite nel paese è il più basso del mondo. Pare se ne vendano 2mila all'anno: "La tecnologia è andata molto avanti. Adesso sembrano incredibilmente reali e sembra di toccare la pelle umana. Molti uomini le acquistano perché ritengono di poter effettivamente comunicare con le bambole" dice l'amministratore delegato dell'azienda che le produce. D'altro canto sin dalla notte dei tempi è quello che l'uomo ha sempre desiderato: una donna oggetto.

