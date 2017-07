Autostrade/ Viabilità e bollettino traffico: code su A14 e A14 (oggi 3 luglio 2017, ultime notizie)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, CODE SU A4 E A14 (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 LUGLIO 2017) - La situazione delle autostrade italiane, dopo essere passati “indenni” al primo vero esodo estivo, ritornano nella quotidiana situazione di criticità sui grandi tratti trafficati da pendolari e vacanzieri “intelligenti” che partono in settimana. Stando alle ultime news del bollettino in tempo reale sul sito di Autostrade per l’Italia, è chiuso il tratto tra Courmayeur sud e il raccordo con l’A5 per forte traffico intenso in direzione Monte Bianco al km 143. Scendendo più a sud, troviamo sull’A4 alla barriera di Milano Est code per traffico intenso tra il bivio con le tangenziali e il raccordo di Viale Certosa; sull’A1 invece le code sono più rade e a tratti ma coinvolgono l’area molto trafficata tra Valdarno e Firenze sud, in direzione Milano, sempre per traffico critico. La viabilità invece è in crisi in questo momento sull’A14 nel tratto fra Forlì e il bivio per Ravenna, per un incidente sulla carreggiata verso nord al km 56,7. (agg. di Niccolò Magnani)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 LUGLIO 2017). VEICOLO IN AVARIA SULL'A1 FIRENZE-ROMA E CODA - C'è stato un problema nella notte sull'autostrada A1 Firenze-Roma con un veicolo in avaria che è stato rimosso e ha portato a un chilometro di coda tra Firenze sud e Incisa-Reggello al chilometro 319.9 direzione Napoli. E' una situazione sicuramente un po' problematica perché ovviamente la presenza di un veicolo danneggiato sulla carreggiata porta a delle difficoltà e crea disagi per tutte le persone che si muoveranno sulla strada in questione. Vedremo tramite il portale istituzionale, Autostrade.it, se ci saranno delle situazioni complicate già nelle prime ore della mattina. Sicuramente è interessante guardare il sito perché è aggiornato in tempo reale e da anche dei consigli su come affrontare i tragitti più lunghi. Staremo a vedere le novità nelle prossime ore. Autostrade.it non ha riportato informazioni sul fatto se ci siano stati o meno feriti in questa situazione che comunque non ha portato nessun incidente stradale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: CODE NELLA NOTTE SU VARI TRATTI AUTOSTRADALI - Sono diverse le situazioni legate alle code sulle autostrade che abbiamo visto nella notte. E' importante per le prime ore del mattino andare ad osservare tutte le evoluzioni in questione grazie al sempre aggiornato in tempo reale portale istituzionale Autostrade.it che ci fornisce interessanti aggiornamenti su come comportarci lungo le strade del nostro paese. Le situazioni più complesse sono arrivate soprattutto sull'A10 e sull'A14. Sull'A14 Bologna-Ancona abbiamo trovato traffico al chilometro 38.2 direzione Autostrada Milano-Napoli code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro e poi anche sulla Diramazione per Ravenna tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 Bo-Ta. Inoltre poi abbiamo visto traffico sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 12.6 direzione Genova tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori.

© Riproduzione Riservata.