Charlie Gard/ La lettera ai genitori e l’‘urgenza’ della vita (ultime notizie)

Charlie Gard

CHARLIE GARD, LA LETTERA AI GENITORI E IL VALORE DELLA VITA - Sulle nostre pagine ieri è apparsa una bella lettera della neonatologia Elvira Parravicini che ha rivolto un invito alla famiglia di Charlie Gard (clicca qui per il testo integrale), sottolineando l’aspetto decisivo e centrale dell’accompagnamento fisico e morale in queste ultime ore di vita. «C'è una possibilità di curare Charlie? E se la medicina non ha cure, cosa si fa? Semplicemente e tragicamente, "staccare la spina" non è una risposta», scrive nella lettera al Sussidiario la Parravicini. «Se un bimbo ha una vita breve, tutto l'amore deve concentrarsi nel tempo che è dato. Non so quanto Charlie vivrà, ma di sicuro lui e voi avete bisogno di passare del tempo prezioso insieme, nell'intimità della vostra famiglia», con la neonatologia che spiega anche come la vita è preziosa sempre non per la lunghezza della stessa, ma per il segno che lascia nella storia e per “quando muove il cuore delle persone”, con in più un appello finale.

«Vorrei essere lì per Charlie, per capire cosa la scienza medica può fare per lui e, anche se si arrivasse ad un punto che la scienza medica non può aiutare, vorrei lo stesso prendermi cura di lui per riuscire a farlo sentire bene, per fargli godere il più possibile la sua vita, la vita che gli è stata data e che nessuno può o ha il diritto di togliere».

CHARLIE GARD, FOLLA E PROTESTA FUORI DA BUCKINGHAM PALACE CONTRO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE - Le ultimissime che arrivano dall’Inghilterra sulla storia del piccolo Charlie Gard vedono una mossa popolare di ogni età, estrazione e condizione sociale fuori da Buckingham Palace in queste ore del lunedì mattina. Un sit-in pacifico per protestare contro la decisione del Tribunale inglese davanti al palazzo del potere dove risiede la Regina d’Inghilterra. Vogliono salvare Charlie in queste ultime ore che separano dalla decisione dei medici a livello operativo di staccare la spina del respiratore. «Release Charlie Gard» o anche “Altri hanno provato il trattamento Usa”, sono tantissimi che stanno cercando a Londra di far sentire la propria voce. Ritengono che ancora vi sia spazio per poter intervenire a favore di Charlie, anche se ormai pare che i giochi siano fatti: non resta a questo punto di fare come ha richiesto la Chiesa e il Papa, di poter pregare e accompagnare fino alla fine la famiglia di questo piccolo innocente bambino.

CHARLIE GARD, PAPA FRANCESCO: “CURARLO FINO ALLA FINE” - Interviene e per la seconda volta sulla vicenda Charlie Gard, Papa Francesco: dopo il tweet di due giorni fa in cui - senza nominare il piccolo bimbo inglese che nelle prossime ore potrebbe vedere staccate le spine dei macchinari al Great Ormond Street Hospital - arriva ora il messaggio diretto e diffuso dal portavoce della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke. «Il Santo Padre segue con affetto e commozione la vicenda del piccolo Charlie Gard ed esprime la propria vicinanza ai suoi genitori. Per essi prega, auspicando che non si trascuri il loro desiderio di accompagnare e curare sino alla fine il proprio bimbo». Un accompagnamento, un poter stare con lui e una cura adeguata fino all’ultimo respiro: Papa Francesco rilancia così la delicatissima vicenda del piccolo bimbo, dopo giorno di forti polemiche per un suo mancato intervento diretto in un contesto come quello della difesa della vita sotto ogni profilo e modalità.

A far eco alle parole di Bergoglio arrivano anche quelle del numero 1 dei cattolici italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti (presidente Cei): «Penso alla vita fragilissima del piccolo Charlie Gard, a cui va tutta la nostra attenzione, riflessione e preghiera. Non esiste una vita non degna di essere vissuta. Altrimenti è la 'cultura della scarto': ovvero ciò che non è utile si butta via. La vita, in realtà, è sempre dono e relazione, perché viene da Dio ed anche le leggi degli uomini hanno i loro limiti». La Chiesa spinge con forza e delicatezza allo stesso momento per non far sì che il “caso” di Charlie rimanga inascoltato o peggio con un velo ideologico che ricopra i due “versanti” che si sono visti in questi tristi giorni di lenta agonia della famiglia Gard dopo la decisione della CEDU di far staccare la spina del respiratore a Charlie.

CHARLIE GARD: MATTARELLA RISPONDE ALL’APPELLO E SCRIVE… - Giorni fa, dopo la decisione della Corte CEDU sul caso Charlie Gard, era partito in Italia un appello-lettera al presidente Mattarella per poter concedere la cittadinanza al piccolo bimbo inglese “condannato” alla morte da una malattia gravissima e dalla decisione dei medici e giudici di staccare la spina. Ebbene, dopo qualche giorno al primo firmatario della lettera - riporta il quotidiano L’Occidentale - è giunta una lettera dalla Presidenza della Repubblica Italiana, con la risposta di Mattarella che dimostra già così una profonda sensibilità e attenzione alla vicenda. «Si tratta di una vicenda particolarmente dolorosa, che tocca la coscienza di ciascuno di noi e solleva interrogativi complessi, che per loro natura sono infatti sovente al centro del dibattito politico in molti paesi», si legge nelle prime righe della lettera in risposta all’appello pro-Charlie Gard. Poi il Quirinale prosegue, «A seguito della Sua istanza, si è immediatamente approfondita l’eventualità di un intervento, di carattere politico o riguardante lo status civitatis del piccolo Charlie, ed entrambe le opzioni, tanto in ragione dell’imminenza della pronuncia della Corte quanto della circostanza che vede il caso all’attenzione del potere giudiziario britannico, non appaiono purtroppo in alcun modo percorribili». A fondo lettera viene espressa nuovamente vicinanza e solidarietà a Charlie, alla famiglia e a tutti coloro che si sono commossi e mossi per la vicenda del piccolo bimbo inglese.

