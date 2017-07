Meteo/ Sole ed estate in tutta Italia: ecco il bollettino Mare (oggi, 3 luglio 2017, previsioni del tempo)

meteo, previsioni del tempo,

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: IL BOLLETTINO MARE (OGGI, 3 LUGLIO 2017) - Mentre prosegue la doppia giornata di oggi e domani con l’estate in prima linea in tutta Italia, il meteo sulle zone marine vede un nuovo bollettino redatto dall’Aeronautica Militare per questa prima parte di nuova settimana. Il “MeteoMar” vede la situazione stabile dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale che si estende ancora di più verso est, con la pressione sui mari italiani in costante aumento. A livello di zone marine, troviamo il mare molto agitato sullo Ionio e l’Adriatico meridionale, verso la Puglia; il resto dell’Adriatico è invece molto mosso, come del resto il Mediterraneo settentrionale (Calabria e Sicilia). Mari invece mossi-agitati per il Tirreno “sardo” e per il Mari Ligure vicino alla Corsica, con le coste occidentali italiane che invece vedono mari localmente mossi o poco mossi. Ecco qui il bollettino completo del sito MeteoAm. (agg. di Niccolò Magnani)

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: È ARRIVATA FINALMENTE L'ESTATE (OGGI, 3 LUGLIO 2017) - Dopo una settimana particolare di allerta meteo finalmente è arrivata la tanto attesa estate. Siamo passati da pioggia e temperature rigide a quello che invece ci aspettavamo di vivere agli inizi di luglio e cioè sole, cielo sereno e la possibilità di andare al mare. Nonostante il vento di Maestrale disturberà un po' il meridione la giornata di oggi sarà più che positiva ovunque. Le uniche precipitazioni sono infatti previste sull'alto Trentino mentre ci sarà nebbia sulla Valle d'Aosta per il resto è previsto sole anche se con qualche nuvola di troppo in alcune regioni come Emilia Romagna, Liguria e alta Toscana. Le temperature minime si aggireranno attorno ai sedici gradi di Potenza, mentre le massime arriveranno ai trentadue di Roma e Bologna. La situazione poi è data in crescendo nell'arco della settimana quando non dovrebbero esserci altre situazioni negative da nessuna parte nel nostro paese.

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: IL VENTO DI MAESTRALE PORTA ''FREDDO'' AL SUD- In questi giorni le previsioni del tempo parlano di un calo termico al sud del nostro paese con le temperature che scenderanno e non poco a causa dell'arrivo del vento di Maestrale. E' una situazione che però va in miglioramento rispetto a una domenica dove abbiamo visto forti temporali soprattutto nell'entroterra tra Lazio e Abruzzo e quello tra Campania, Calabria e Puglia. Oggi, lunedì 3 luglio 2017, dovrebbe tornare protagonista il sole un po' ovunque, ma questo non vuol dire che le temperature saliranno anche al sud dove il problema sarà il vento. Le perturbazioni che hanno rovinato il weekend a gran parte del nord si sono spostate infatti al meridione e se non si vedranno temporali ci sarà comunque un calo importante della temperatura. Staremo a vedere poi quello che ci porterà a pensare a un peggioramento delle condizioni climatiche, ma di certo l'estate sarà protagonista dei prossimi giorni e nonostante questo lieve calo termico non ci si dovrà preoccupare perché ci sarà la possibilità di andare al mare ovunque.

