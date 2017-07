MORGAN CONTRO FABIO FAZIO/ La Rai da 12 milioni a una persona senza qualità

Morgan attacca Fazio

MORGAN ATTACCA FAZIO: 12 MILIONI A UNA PERSONA SENZA TALENTO - Quando decide di parlare, Morgan non è mai banale. Il musicista e leader dei Bluvertigo è un personaggio controverso, e nell’ultima intervista realizzata con Dagospia (alla quale ha regalato anche le performance musicali al piano di “Dago in the Sky) spara a zero su Fabio Fazio. Che secondo Morgan è arrivato a percepire un superstipendio dalla tv di Stato senza avere nessuna competenza specifica, né a livello culturale né artistico. Una mediocrità alla quale tutti, secondo Morgan, si sono piegati solo per avere un’ospitata a “Che tempo che fa”, diventata ormai una vetrina ben oltre i reali contenuti del programma. Secondo Morgan quello di Fazio è un paradosso della televisione italiana, 12 milioni l’anno di stipendio per un personaggio senza qualità: Morgan chiede a tutti i colleghi e a tutti i personaggi culturali e artistici di boicottare i salotti televisivi di Fazio, per privarlo di quell’egemonia che attualmente esercita sulla televisione italiana.

MORGAN ATTACCA FAZIO: LA RAI RIFIUTA TUTTI I MIEI PROGETTI - Morgan ha avuto parole molto dure anche sulla Rai in generale, sottolineando come la televisione di Stato da due anni scarti sistematicamente i suoi progetti, anche idee per programmi dalla realizzazione molto semplice, solo per preconcetto, a suo parere. Rifiuti gravi perché le proposte di Morgan non verterebbero sul rilancio del suo personaggio, bensì sarebbero progetti tesi a riportare la musica, troppo spesso mortificata, al centro dell’attenzione in televisione. Budget ben più ampi sono dedicati dalla tv, secondo Morgan, a Mika (tra l’altro suo ex compagno d’avventura a X Factor) che si limita a suo avviso ad esibirsi in qualche balletto, o a Massimo Giletti, considerato in Rai massimo esperto in maniera musicale, detto sarcasticamente dal leader dei Bluvertigo. A parere di Morgan, solo il boicottaggio di queste trasmissioni a basso contenuto culturare potrebbe portare la Rai a ripensare le sue strategie.

