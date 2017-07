OMICIDIO A CERVETERI/ Giovane pastore trovato morto in un ovile: diverse ferite sul corpo, è giallo

Immagine di repertorio

OMICIDIO A CERVETERI, PASTORE TROVATO MORTO IN UN OVILE: NUMEROSE FERITE MORTALI - E' giallo attorno ad un omicidio che si è consumato nella giornata di ieri a Cerveteri in provincia di Roma. Un uomo è stato trovato senza vita, la scorsa domenica mattina, in un ovile in zona Borgo San Martino. A darne notizia è il portale RomaToday.it che rivela lo scenario inquietante nel quale è avvenuto il terribile ritrovamento. Sul corpo della vittima sono state rinvenute ferite compatibili con un oggetto contundente, forse un bastone o un badile, mentre tutt'intorno tracce di sangue. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo ucciso in un ovile, né del suo assassino ma sono già in corso le indagini per fare luce sul misterioso caso. L'allarme è stato lanciato ieri mattina, intorno alle 9:00 dal figlio del proprietario di un terreno privato a Borgo San Martino. Preoccupato per il fatto che a quell'ora le pecore fossero ancora nell'ovile, il giovane sarebbe entrato nella strutture rendendosi conto della presenza di un uomo morto, precisamente il suo pastore. Le ferite rinvenute sul corpo della vittima sarebbero molteplici e si concentrerebbero in particolare sul volto e sul torace.

OMICIDIO A CERVETERI, VITTIMA ANCORA SENZA IDENTITÀ, GIALLO SUL MOVENTE - Sul posto, oltre al medico ed al personale del 118, il cui intervento è stato inutile, sono accorsi gli uomini dei Ris e i Carabinieri di Cerveteri, oltre al nucleo investigativo dei militari del gruppo di Ostia. Le indagini sull'omicidio di Cerveteri da ieri proseguono spedite ed al vaglio degli inquirenti ci sarebbero già diverse ipotesi. La vittima, trovata senza documenti, non avrebbe ancora un'identità ma dalle prime informazioni sarebbe un uomo dell'Est Europa, giovani, di età compresa tra i 25 ed i 35 anni, il quale lavorava come pastore nell'ovile in cui è stato rinvenuto. Ad ucciderlo, le numerose ferite inferte forse al culmine di una violenta lite. Oltre all'assassino al momento sarebbero ignoti anche movente e armi impiegate. Non si esclude però che la vittima potesse conoscere il suo killer con il quale i rapporti non sarebbero stati affatto sereni. Al momento i Carabinieri proseguono con la massima cautela e nel riserbo, senza far trapelare nulla di nuovo.

© Riproduzione Riservata.